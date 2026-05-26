Zakharyan: un rendimiento bajo y una situación insostenible

El ruso ha vuelto a tener una temporada que ha estado marcada por las lesiones y en la que cuando ha jugado no ha dado el nivel esperado. Con contrato hasta el 30 de junio de 2029, la Real Sociedad va a buscar darle salida en este próximo mercado de fichajes de verano

Arsen Zakharyan ha vuelto a ser una de las grandes decepciones de la temporada en la Real Sociedad. El ruso ha vuelto a tener muchas lesiones las cuales le ha limitado su participación con el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo, pero cuando ha tenido la oportunidad de jugar tampoco es que el de Samara haya cumplido con las expectativas. Son dos de tres temporadas sin justificar su fichaje lo que hace que su continuidad en la Real Sociedad sea insostenible más allá de esta temporada.

Zakharyan: de más a menos en la temporada de la Real Sociedad

La temporada que recién ha finalizado ha sido negativa para Arsen Zakharyan. El futbolista comenzó teniendo minutos cuando Sergio Francisco era el entrenador, pero con el paso de la campaña fue perdiendo protagonismo hasta no contar casi nada con Pellegrino Matarazzo.

Bajo el mando del entrenador de Estados Unidos, Zakharyan sufrió una lesión en el gemelo en el mes de enero que le impidió ganarse un puesto cuando la nueva Real Sociedad echó a rodar tras el cambio de técnico. Situación que, sin duda, perjudicó al ruso.

Al final, Arsen Zakharyan ha disputado 21 partidos y 696 minutos. Un bagaje escaso para un futbolista que ya encadena dos temporadas consecutivas prácticamente en el ostracismo. Y es que en la anterior campaña, Zakharyan, lastrado por las lesiones, disputó sólo 4 partidos y 18 minutos.

De este modo, la situación de Arsen Zakharyan es completamente insostenible en la Real Sociedad ya que el club vasco no puede mantener en plantilla a un jugador que no aporta casi nada, no es muy del gusto de Pellegrino Matarazzo, que sólo le ha dado oportunidad de jugar en 6 de 21 partidos de LaLiga más uno en Copa del Rey, y que además cuenta con un salario que se podría destinar a un jugador que aportara más.

Arsen Zakharyan, en la rampa de salida de la Real Sociedad

Es por su bajo rendimiento y poca participación con la Real Sociedad por lo que Arsen Zakharyan, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029, es uno de los futbolistas que están en la rampa de salida del club vasco de cara a este mercado de fichajes de verano que está a punto de abrirse.

Zakharyan, de 23 años, llegó en el verano de 2023 a la Real Sociedad procedente del Dinamo Moscú a cambio de unos 13 millones de euros. Una cantidad de dinero que nunca se ha visto reflejada en el terreno de juego.

Es por ello que la Real Sociedad va a explorar todas las opciones posibles con el ruso en el mercado de fichajes de verano que se abre de manera oficial el próximo 1 de julio. El club vasco y su dirección deportiva están abiertos a que el ruso se marche de manera definitiva y si puede ser recuperar algo de dinero de la inversión que realizó en su día por un jugador que, por lesiones y otros motivos, no está dando la talla ni ayudando a cumplir con los objetivos que tiene la Real Sociedad.