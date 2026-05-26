Las opciones que se le plantean a Gorka Carrera este verano

El delantero, de 20 años, ha debutado en esta temporada con el primer equipo, en donde tiene muy difícil ganarse un puesto de cara a la siguiente campaña debido a la presencia de Oyarzabal y Oskarsson. Eso y su buen rendimiento en Segunda división hace que el de Errentería sea objeto de interés de otros clubes

Gorka Carrera va a ser un jugador muy cotizado en el próximo mercado de fichajes de verano. El canterano, de sólo 20 años, ha irrumpido con mucha fuerza en la Segunda división en la cual en esta temporada ha marcado un total de 15 goles. Un buen rendimiento que, sin duda, va a levantar el interés de muchos equipos de la categoría de plata del fútbol español. Es por ello que debido a las opciones que va a haber sobre la mesa, la Real Sociedad tendrá que elegir cuál es la mejor de todas para Gorka Carrera.

Gorka Carrera tiene difícil contar con oportunidades en el primer equipo de la Real Sociedad

Va a tener que tratar con mucho mimo la Real Sociedad para que no se repita con Gorka Carrera un caso como el de Jon Karrikaburu: un delantero que no juegue prácticamente nada y se estanque en el primer equipo.

Gorka Carrera se ha destapado durante esta temporada como un buen goleador en Segunda división, 15 goles y 3 asistencias cuando falta una jornada por disputarse aún, lo que ha hecho tener la oportunidad de debutar en el primer equipo de la Real Sociedad con el que ha jugado un total de 4 partidos, pero sin ver puerta.

A pesar de ello, el de Errentería no tiene, a priori, sitio en la Real Sociedad que ya el primer equipo cuenta con Mikel Oyarzabal y con Orri Oskarsson en la posición de delantero. A lo que hay que añadir que el club vasco se está moviendo en el mercado en buscar de fichar a otro delantero tal y como se puede comprobar con la oferta realizada por Emersonn, goleador brasileño del Toulouse.

Este escenario hace que las opciones que hay sobre la mesa con Gorka Carrera sean dos principalmente de cara al próximo mercado de fichajes de verano.

El primero de ellos es que el delantero siga en el filial de la Real Sociedad, el cual volverá a jugar en la Segunda división tras conseguir la permanencia en esta temporada. Situación que le permitiría compaginar el segundo equipo con el primero si es que así lo ve necesario Pellegrino Matarazzo.

La segunda posibilidad que existe con Gorka Carrera es que el delantero se pueda marchar cedido a un equipo de Segunda división en donde al vasco no le van a faltar propuestas después del buen rendimiento que ha tenido en la actual campaña.

Sea como fuere, la hoja de ruta de la Real Sociedad es que Gorka Carrera siga evolucionando ya que se trata de uno de los goleadores que más y mejor está rindiendo en su cantera en los últimos años. El futbolista tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030, quedando claro así la confianza que tiene sobre él el equipo txuri urdin que lo que más desea ahora mismo es que el de Errentería crezca con el paso de los partidos.

Es por ello que la Real Sociedad va a tratar con especial trato qué es lo mejor para el delantero.