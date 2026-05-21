La Real Sociedad oferta por Emersonn y ya tiene la respuesta del Toulouse

El club vasco tiene que hacer un equipo competitivo de cara a la próxima temporada debido a que juega cuatro competiciones exigentes y está por la labor de reforzar todos y cada uno de los puestos de su plantilla. La dirección deportiva liderada por Erik Bretos ha puesto sobre la mesa 14 millones de euros para fichar al delantero brasileño

La Real Sociedad no pierde el tiempo a la hora de reforzar su plantilla y ya está tanteando varias opciones para mejorar a su equipo de cara a una temporada en la que tendrá que disputar cuatros competiciones oficiales (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España). Una exigencia que obliga a tener una plantilla amplia y llena de alternativas. Es por ello que la dirección deportiva de la Real Sociedad, liderada por Erik Bretos, está peinando el mercado, llegando a presentar ya ofertas importantes como la realizada al Toulouse por el delantero Emersonn, teniendo ya el club vasco una respuesta.

El Toulouse rechaza la primera oferta de la Real Sociedad por Emersonn

A pesar de contar con Mikel Oyarzabal y Orri Oskarsson de cara a la próxima temporada, la Real Sociedad no descarta fichar a un nuevo delantero tal y como se puede comprobar en que tiene en su agenda al atacante brasileño del Toulouse Emersonn.

La Real Sociedad ha presentado una oferta de 14 millones de euros, bonus incluidos, al Toulouse para fichar a Emersonn, delantero de 21 años, según informa Footmercato. El equipo francés ha rechazado la propuesta y ya le ha hecho saber al club vasco que no venderá al futbolista de Brasil por menos de 25 millones de euros.

Emersonn es un delantero de 21 años que destaca por su presencia física, ya que supera el 1'90 metros de altura. El brasileño ha brillado en su primera temporada en la Ligue 1 ya que ha marcado 8 goles y ha dado 3 asistencias en los 34 partidos y 1.981 minutos que ha disputado con un Toulouse que lo fichó el pasado verano al Göztepe de Turquía a cambio de 3'2 millones de euros. A pesar de que su demarcación inicial es la de delantero centro, Emersonn es un jugador que también puede caer a las bandas.

La Real Sociedad y sus cambios en la delantera durante este verano

En la Real Sociedad se tiene claro que se cuenta con Mikel Oyarzabal y Orri Oskarsson, a priori, de cara a la próxima temporada, mientras que, por otro lado, el plan es darle salida a Jon Karrikaburu y Carlos Fernández, los cuales no entran en los planes del entrenador Pellegrino Matarazzo.

Por otro lado, en los extremos los fijos son Ander Barrenetxea y Gonçalo Guedes, más lo que pueda aportar Pablo Marín, estando en el aire la continuidad de Arsen Zakharyan y Take Kubo que pueden marcharse este mismo verano del club vasco siempre que llegue una oferta económica atractiva para la Real Sociedad.

El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo necesita jugadores que sean regulares y den un nivel alto durante toda la temporada que viene en la que la Real Sociedad se ha marcado como objetivo el hacer un buen papel en UEFA Europa League y la Copa del Rey, pelear por lo máximo posible en la Supercopa de España y, por otro lado, intentar quedar entre los seis primeros puestos en la clasificación de LaLiga, lo que da billete seguro a jugar competición europea.