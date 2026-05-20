Oskarsson, obligado a dar un paso al frente

El delantero islandés, que a priori no va a salir de la Real Sociedad durante el próximo mercado de fichajes de verano, no ha justificado, de momento, los 20 millones de euros que el club vasco desembolsó por él. La tercera temporada se antoja clave para que el atacante cumpla con las expectativas

Orri Oskarsson suma ya dos temporadas en la Real Sociedad y esta segunda ha sido similar a la primera: no ha cumplido con las expectativas por unos motivos u otros si bien es cierto que ha habido brotes verdes en esta última una vez el islandés ha dejado atrás las lesiones y los problemas físicos. Es por ello que la próxima campaña se antoja fundamental para el delantero, ya que está obligado a dar un paso al frente para justificar los 20 millones de euros que la Real Sociedad desembolsó por su fichaje hace dos verano (2024).

Orri Oskarsson no ha cumplido con las expectativas en la Real Sociedad

Orri Oskarsson ha sido una de las apuestas más fuertes que ha hecho la Real Sociedad en los últimos años. El club vasco no dudó en pagarle al Copenhague 20 millones de euros para hacerse con su fichaje. Un gasto de dinero que no se ha visto reflejado en el terreno de juego ya que el islandés nunca ha dado un rendimiento acorde a ese precio.

Oskarsson ha marcado 7 goles en 37 partidos en la primera temporada, mientras que en la segunda campaña el delantero ha anotado 9 goles en 24 encuentros disputados, mejorando por tanto sus cifras que podían haber sido mejores si en la primera temporada hubiera gozado de más confianza por parte de Imanol Alguacil, y en la segunda campaña no hubiera tenido tantos problemas físicos.

A pesar de esta irregularidad, en la Real Sociedad se tiene confianza en Orri Oskarsson. Es por ello que la dirección deportiva que lidera Erik Bretos, de momento, no tiene pensado darle salida al islandés en el próximo mercado de fichajes de verano. Sólo cambiará dicha hoja de ruta si llega una oferta fuera de mercado que no parece que vaya a llegar de momento.

Orri Oskarsson tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2030

Con este contexto, la próxima temporada se presenta fundamental para Orri Oskarsson en la Real Sociedad. El islandés está obligado a dar un paso al frente en la que será su tercera campaña como futbolista del club txuri-urdin el cual lo necesitará más que nunca.

La Real Sociedad va a tener mucha carga de partidos porque va a disputar cuatro competiciones oficiales (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España), necesitando, por tanto, la aportación de todos y cada uno de sus jugadores para competir con el máximo de garantías.

Oskarsson tiene que rendir bien ya que Mikel Oyarzabal no va a poder todos y cada uno de los partidos. El islandés tendrá que responder con goles con una Real Sociedad con la que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030. En caso de que no dé la talla, el club vasco se puede plantear darle salida a un delantero que, de momento, no ha justificado los 20 millones de euros que costó.