Javi López, que regresa a la Real Sociedad, deja en el aire su futuro

El lateral izquierdo ha estado esta temporada cedido en el Real Oviedo con el que ha terminado descendiendo a Segunda división. Va a volver al club vasco ya que no hay opción de compra y este verano se presenta clave para su carrera deportiva ya que en la Real Sociedad tiene complicado jugar

Javi López está llamado a ser uno de los nombres propios de la Real Sociedad en el mercado de fichajes de verano que se va a abrir en unos pocos días. El lateral izquierdo regresa al club vasco después de su cesión al Real Oviedo en donde ha jugado bastante, acabando como titular indiscutible. El canario va a volver, pero sabe que tiene complicado ganarse un puesto en el equipo de Pellegrino Matarazzo. Es por ello que deja en el aire su futuro deportivo.

Javi López ha asegurado que no ha hablado con la Real Sociedad demasiado. "No he hablado mucho con ellos porque estoy centrado aquí, en acabar bien con el Oviedo. Ahora tendré que volver con ellos a hacer la pretemporada y ya se verá después".

Javi López, de 24 años, tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2030 y va a volver al club vasco después de una cesión al Real Oviedo en donde ha ido de menos a más hasta el punto que ha acabado como titular indiscutible. El canario ha disputado 25 partidos y 1.756 minutos, pero no ha podido evitar el descenso a Segunda división del equipo asturiano.

Javi López va a hacer, a priori, la pretemporada con la Real Sociedad en donde tendrá la oportunidad de convencer a Pellegrino Matarazzo de que tiene hueco en el equipo, pero el lateral izquierdo lo tiene difícil. La Real Sociedad cuenta en esa posición de lateral izquierdo con Sergio Gómez y con Aihen Muñoz, que han sido importantes para el técnico de Estados Unidos.

La Real Sociedad desembolsó, en el verano de 2024, al Deportivo Alavés 6'5 millones de euros para conseguir el fichaje de Javi López el cual no ha llegado a asentarse en el club vasco. El lateral izquierdo volverá a tener la oportunidad de ganarse un puesto en la siguiente pretemporada, pero en caso de que no lo haga, la Real Sociedad le intentará nuevo equipo en el mercado, teniendo como objetivo inicial el recuperar buena parte del dinero que se gastó para lograr su incorporación.

Javi López analiza su paso por el Real Oviedo

A expensas de que su futuro se defina, Javi López ha analizado su paso por el Real Oviedo en donde se ha sentido muy cómodo. De hecho, el lateral izquierdo ha señalado que no cierra la puerta para volver en un futuro. "Siempre dejaré una puerta abierta porque parte de mi corazón ya tiene sangre azul. El cariño que he recibido aquí no lo he recibido en otro sitio y he sido muy feliz. Ahora mismo no depende de mí porque pertenezco a otro club".

El lateral izquierdo ha reflexionado sobre el descenso a Segunda división del Real Oviedo y ha señalado que se marcha triste. "Me marcho con una pena muy grande. Estoy muy agradecido por el cariño recibido y por haber defendido este escudo este año. La temporada no fue lo mejor en lo colectivo, pero me llevo un gran año en lo personal por el cariño recibido y por lo demostrado en el campo".