Cara y cruz para la Real Sociedad con Javi López y Jon Pacheco

El club vasco cedió a los dos futbolistas a Real Oviedo y Deportivo Alavés respectivamente con el objetivo de que sumaran los minutos que no iban a tener en el equipo txuri-urdin en esta temporada. El lateral izquierdo ha terminado la campaña con mejor saber de boca que el central

La Real Sociedad optó por una estrategia muy clara durante el pasado mercado de fichajes de verano: dar salida a todos aquellos futbolistas que no iba a tener minutos. El objetivo era el ceder a los más jóvenes para que tuvieran minutos para que no se estancaran y se desarrollasen correctamente. Bajo esa premisa encajaban Javi López y Jon Pacheco quienes han terminado de manera muy distinta esta campaña. Por tanto, la Real Sociedad tiene la cara y la cruz con sus cedidos en Primera división.

Javi López termina como titular pero Jon Pacheco en el banquillo

Javi López ha sido la nota positiva para la Real Sociedad en cuanto a las cesiones que ha realizado esta temporada en Primera división. El lateral izquierdo ha tenido altibajos en esta campaña en el Real Oviedo, pero finalmente, tras mucho trabajo, ha logrado ser titular, habiendo tenido muchos minutos de juego, 1.756' en 25 partidos oficiales disputado.

Un buen bagaje para el lateral izquierdo aunque haya descendido el Real Oviedo a Segunda división. Ha sido un buen paso para el canario a sabiendas que en la Real Sociedad iba a carecer de oportunidades debido a la presencia de Sergio Gómez y Aihen Muñoz.

Ahora, Javi López volverá a la Real Sociedad en donde apunta de nuevo a salir ya que el club vasco cuenta con Sergio Gómez y con Aihen Muñoz como los laterales izquierdos de cara a la siguiente campaña.

No ha tenido tanta suerte, como su compañero, Jon Pacheco quien en el Deportivo Alavés ha ido de más a mucho menos. El central se ha visto claramente perjudicado por el cambio de entrenador en el Deportivo Alavés ya que pasó de ser importante con Eduardo Coudet a no jugar prácticamente nada con Quique Sánchez Flores.

Jon Pacheco sólo ha jugado 9 minutos, contra el RCD Mallorca, en uno de los últimos 8 partidos de LaLiga con el Deportivo Alavés. Con todo, Jon Pacheco ha disputado 25 partidos y 2.004 minutos con el Deportivo Alavés.

Pacheco también va a tener difícil hacerse con un sitio en la Real Sociedad. Por lo pronto, el defensa volverá una vez termine esta campaña e intentará convencer a Pellegrino Matarazzo de que tiene el nivel suficiente para formar parte del equipo vasco.

La Real Sociedad, pendiente también de Carlos Fernández y Mikel Goti

La Real Sociedad cuenta con dos futbolistas cedidos más en esta temporada, pero en este caso en equipos de Segunda división: Carlos Fernández y Mikel Goti.

El plan de la Real Sociedad con Carlos Fernández es encontrar a un equipo que quiere pagar alguna cantidad de dinero para fichar al delantero el cual esta temporada ha rendido muy bien en el CD Mirandés de Segunda división.

Por otro lado está Mikel Goti quien también ha ido de más a menos, como el caso de Jon Pacheco en el Deportivo Alavés, en el Córdoba CF. El centrocampista, al igual que el defensa, volverá para hacer la pretemporada que viene e intentar ganarse un puesto en el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo.