La decisión de la Real Sociedad con Wesley Gassova no puede estar más clara

El extremo brasileño fue el refuerzo de la Real Sociedad en el pasado mercado de fichajes de invierno, pero no ha tenido la confianza de Pellegrino Matarazzo que prácticamente no le ha dado minutos de juego. Ni siquiera el equipo vasco jugarse nada, ha tenido el atacante oportunidades para demostrar su valía

El movimiento de la Real Sociedad por Wesley Gassova se puede definir como fracaso. El extremo no ha jugado prácticamente nada desde que aterrizó en el equipo vasco, durante el mercado de fichajes de invierno, el cual tiene muy claro que el brasileño no va a seguir. Una decisión que parece más clara que nunca ya que sin ni siquiera jugarse nada la Real Sociedad Wesley ha tenido oportunidades el jugador de demostrar su valía.

Wesley, sin minutos en los tres últimos partidos de LaLiga de la Real Sociedad

El paso de Wesley Gassova por la Real Sociedad se puede calificar de decepcionante. El brasileño fue fichado para marcar diferencias en el último tercio del terreno de juego, pero no ha podido hacerlo porque Pellegrino Matarazzo no ha confiado en él desde el principio.

Su bagaje en la Real Sociedad se limita a 84 minutos repartidos en 5 partidos de LaLiga, no habiendo participado el extremo en la Copa del Rey que ha ganado el club txuri-urdin.

Ni siquiera sin jugarse nada la Real Sociedad ha tenido minutos Wesley Gassova. El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo en estos últimos partidos de LaLiga no tenía opciones de alcanzar la quinta posición, que ha dado billete a jugar la UEFA Champions League y que ha logrado el Real Betis, pudiendo el entrenador de Estados Unidos darle oportunidades a aquellos jugadores que no han tenido tantos minutos en esta temporada. Uno de los que estaba en esa situación es Wesley.

Pues ni así el brasileño ha tenido minutos de juego en la Real Sociedad, ya que Wesley se ha quedado sin jugar contra el Real Betis, el Girona FC y el Valencia CF.

Con esta tesitura, la decisión de la Real Sociedad parece que está más que tomada. El brasileño está cedido por el Al-Nassr, de Arabia Saudí, el club vasco tiene una opción de compra que se eleva hasta los 12 millones de euros que no va a ejecutar, ya que la dirección deportiva no va a gastarse ese dinero en un jugador que no ha tenido minutos con un Pellegrino Matarazzo que va a continuar como entrenador.

La Real Sociedad, por tanto, va a acudir al mercado de fichajes de verano en busca de otro extremo que cubra el lugar de un Wesley Gassova que no ha dado el nivel esperado en un equipo vasco que ha echado de menos tener más desequilibrio por las bandas para crear problemas a sus rivales en este final de temporada.