Luka Sucic le da la vuelta a su situación y tiene premio

El croata ha sido uno de los grandes beneficiados por la llegada de Pellegrino Matarazzo ya que se ha convertido en titular cuando con Sergio Francisco estaba más fuera que dentro del equipo vasco. El centrocampista ha sido convocado para jugar el Mundial 2026 después de no haber jugado prácticamente en la clasificación

Luka Sucic ha sido una de las mejores noticias que ha tenido la Real Sociedad en este final de temporada. Después de un inicio de campaña complicado con Sergio Francisco, el centrocampista se vio beneficiado por la llegada de Pellegrino Matarazzo quien le ha dado la confianza para que el croata rinda a gran nivel. Esto ha provocado que Luka Sucic haya conseguido uno de sus objetivos: estar en el Mundial 2026 con Croacia. Una convocatoria que, hace unos meses, no parecía nada sencilla.

Luka Sucic jugará el Mundial 2026 con Croacia después de sólo haber jugado un partido en la fase de clasificación

Luka Sucic recibió este pasado lunes la mejor noticia posible para sus intereses. Jugará el Mundial 2026 con Croacia. Era uno de sus objetivos en esta temporada en la que el centrocampista ha tenido momentos muy altos, pero también muy bajos.

Hasta el mes de diciembre, Luka Sucic no jugó prácticamente nada con la Real Sociedad porque no tenía conexión alguna con Sergio Francisco. Todo cambió a partir de enero cuando Pellegrino Matarazzo le dio la camiseta de titular la cual ya no soltó el croata que ha sido muy importante para ganar la Copa del Rey.

Esto ha provocado que el seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, haya estimado oportuno convocar a Luka Sucic el cual le ha dad la vuelta a la situación ya que defenderá a su país natal en el Mundial 2026 cuando ha estado casi inédito en la fase de clasificación para este torneo.

Y es que Luka Sucic sólo participó en los dos partidos que Croacia jugó con Gibraltar, no siendo convocado para los encuentros de clasificación para el Mundial 2026 que la selección balcánica disputó contra República Checa, Islas Feore y Montenegro. Es decir, seis partidos sin jugar. De hecho, Luka Sucic va a jugar el Mundial 2026 con Croacia después de haber jugado en 3 de los últimos 12 partidos que ha jugado Croacia, desde enero de 2025.

Duje Caleta-Car, otro jugador de la Real Sociedad en la lista de Croacia

Luka Sucic no es el único jugador de la Real Sociedad que está en la lista de convocados de Croacia para disputar el Mundial 2026. Duje Caleta-Car también ha sido citado por el entrenador Zlatko Dalic.

El central también ha tenido una temporada irregular con la Real Sociedad, igual que su compatriota Luka Sucic. El zaguero también se ve recompensado con jugar el Mundial 2026 justo en el momento que su futuro está más en al aire que nunca. La Real Sociedad tiene una opción de compra por Duje Caleta-Car pero existen dudas de que el club vasco la termine ejecutando, está fijada en los 3-4 millones de euros, por la falta de regularidad que ha tenido el balcánico.

Caleta-Car, a pesar de estas dudas de la Real Sociedad, ya dijo semanas atrás que él estaba abierto a continuar defendiendo la camiseta del club vasco si así lo consideraba oportuno la dirección deportiva que lidera Erik Bretos.

Por el momento, y a la espera de que la Selección Española anuncie su convocatoria, son tres los jugadores del Mundial 2026 que van a jugar el Mundial 2026: Caleta-Car, Sucic y Kubo. Otros que estarán, a priori, son Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes.