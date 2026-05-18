Isco, sin paños calientes tras el Barça - Betis: "Acabo peor de lo que me gustaría"

Isco habla con franqueza sobre su estado físico y el proceso que le queda por delante tras un partido en el que cree que pudieron conseguir algo más

Isco Alarcón siempre vende ilusión por su aportación en el terreno de juego y nunca quiere engañar a nadie a partir de una sinceridad de nuevo presente cuando realizó un balance de su temporada después de que hoy contara con más minutos al salir tras el descanso.

"Termino la temporada mucho mejor que la empecé y mucho peor de lo que me gustaría", señaló con franqueza a la conclusión del choque la estrella malagueña, que tampoco puso paños calientes a la hora de referirse a su estado físico y a lo que le queda por delante.

Isco, sincero con su estado físico

"Toca un proceso de ir paso a paso e intentar coger buenas sensaciones y recuperar el ritmo, que se vaya el dolor y ojalá llegar la temporada que viene al máximo nivel y sin dolor", apuntó un Isco que aun así no pierde ni mucho menos la ilusión, más bien todo lo contrario.

"Ilusión máxima, siempre intacta. Con gana de descansar, recuperar bien y empezar temporada que viene a tope", indicó el de Arroyo de la Miel, que regresa a Sevilla con la sensación amarga de haber podido conseguir algo más en el Camp Nou pese a perder por 3-1, pero sin nada que recriminarle al equipo.

Lamenta no haber conseguido un mejor resultado

"Teníamos cumplido el objetivo, pero creo que hemos dejado un partido bonito con mucha ocasiones", señaló el centrocampista, que lamentó el marcador final: "Una pena el resultado, porque con 2-1 tuvimos un par de acercamientos para empatar. No ha podido ser".

En este sentido, reconoció que en el mejor momento del equipo, cuando se estaba recomponiendo el Betis y llegó el 2-1, un error en la salida provocó el 3-1 definitivo.

"Viene de una pérdida nuestra en campo propio y contra este tipo de equipos, si fallas, no suelen perdonar", lamentó Isco, satisfecho en cierto modo por el crecimiento heliopolitano en la reanudación.

"Aun así, en la segunda parte el Betis ha propuesto algo más de fútbol. Hemos tenido ocasiones para meter algún golito más, pero no ha podido ser", explicó a pie de campo el jugador del Betis, que poco a poco va recuperando sensaciones tras una larga lesión que le ha dejado secuelas como ha reconocido él mismo o Manuel Pellegrini.

No obstante, su rendimiento cada vez que saltado al campo ha sido óptimo y hoy, ante el Barça, mejoró las prestaciones del Betis en todos los sentidos, hasta el punto de que ha fabricado un penalti que él ha transformado para meter al equipo en el partido.