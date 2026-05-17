FC Barcelona 3-1 Betis: Raphinha le brinda el fin de fiesta perfecto a Lewandowski

El polaco acabó recibiendo el final soñado de su periplo en el Camp Nou consiguiendo vencer al equipo de Manuel Pellegrini por tres goles a uno, todo ello en un encuentro donde volvió a anotar Isco Alarcón; así lo vivimos y contamos en directo

La fiesta continuó en Can Barça. En el día de la despedida de Lewandowski, el FC Barcelona consigue la victoria frente al Real Betis por tres goles a uno gracias a un doblete de Raphinha y al golazo de Joao Cancelo. El Betis, con la alineación, mostró esa ambición de cambiar cosas pero, con un gol del extremo brasileño y un descontrol del centro del campo, pronto se mostró que eso no funciaba. Entró Isco para intentar cambiar eso, y a pesar de un error de Bellerín que le brindó el segundo a Raphinha, Isco pudo encontrar su recompensa con un tanto de penalti provocado por él mismo. Cancelo acabó terminando la fiesta en Barcelona, todo ello en un partido lleno de homenajes y gestos.

La sorpresa del inicio que dio lugar a lo 'previsible'

El ambiente en el Camp Nou era de fiesta grande, y no era para menos. Pasillo del Real Betis, entrega de los premios de 'Mejor jugador de la temporada' a varios culés y gritos de "campeones, campeones" en las gradas. Muchas veces, cuando se juega poco, se suelen ver partidos algo más descafeinados. Pero este no fue el caso de este Barça-Betis. En primer lugar, la sorpresa saltaba con la línea ofensiva alineada por Manuel Pellegrini, con Gio Lo Celso como falso nueve, aunque en esos primeros compases se vio a un Deossa que le apoyaba en las labores arriba.

Sin embargo, en ese comienzo, el claro dominador estaba siendo el conjunto de Hansi Flick. El Betis estuvo esperando las suyas ante un Barça que tuvo las más claras. La primera, de hecho, fue a los pocos minutos con una clarísima de Raphinha que acabó solventando Álvaro Valles. También tuvo que intervenir el de La Rinconada en otro disparo del brasileño, en este caso de vaselina, que tuvo que salvar el guardameta entre la cara y el brazo. El Betis no estaba consiguiendo tener el timón del encuentro, con un Nelson que se veía algo perdido en el centro del campo, debilitando esa área para Manuel Pellegrini.

Los de Pellegrini tenían claro el guion, y ese era el de esperar a las suyas. Así llegó ese gol anulado a Abde tras una gran jugada de combinación dirigida por Antony, que se vio truncada por culpa del inicio de la jugada del extremo brasileño. Parecía que los sevillanos podían coger el timón del partido, aunque acabó llegando el gol de Raphinha de falta directa, dándole el brasileño el efecto necesario para despistar a Álvaro Valles. Un gol merecido por todo lo que estaba aconteciendo en el partido.

Tras ese tanto, lo intentó de nuevo Abde, pero su disparo desde fuera del área acabó yéndose directamente a las manos de Joan García. Poco a poco, con mayor participación de Fidalgo, se iba viendo a un equipo algo más atrevido, con una primera parte que acabó con ocasión de Amrabat.

Isco lo intentó pero Cancelo remató

Pellegrini sabía lo que tenía que hacer, y lo hizo. ¿Descontrol en el centro del campo? Entra Isco para darle ese pequeña tranquilidad, sobre todo partiendo de la entrada también de Bakambu que le ha acabado sirviendo para que todo vuelva a un 4-3-3 con las figuras más reconocidas en la alineación. Esto tuvo una clara consecuencia, y esa es la de que el Betis fue poco a poco cogiendo el guion del encuentro. Sin embargo, se acabó encontrando con algo que en el fútbol siempre puede pasar, como es el error garrafal.

Y, en esta ocasión, esta tuvo el nombre propio de Bellerín. El catalán, que realizó un gran partido en muchas de las líneas, acabó fallando al ceder atrás el balón y encontrándose a un Raphinha que batió sin problemas a Álvaro Valles. Este 2-0 momentáneo no estaba siendo justo con un Betis que había encontrado el equilibrio y esto, finalmente, le acabó dando recompensa a pesar de la polémica.

Cerca del minuto 67', un gran pase al interior del área del lateral derecho verdiblanco tuvo como destino a Isco, que acabó cayendo dentro del área tras un lance con Gavi. Tras haber decretado el colegiado fuera de juego, acabó revisando la acción en el VAR y, a pesar de que no se conseguía percibir una falta clara, Cuadra Fernández acabó decretando la pena máxima. Isco acabó metiendo ese penalti, lo que metió al equipo de Manuel Pellegrini en el encuentro.

Antony lo intentó desde fuera del área con un disparo que pasó cerca de la escuadra de la portería defendida por Joan García. El Betis lo veía cerca pero, finalmente, Joao Cancelo acabó casi rematando la faena con un tremendo disparo desde fuera del área ante el que nada pudo hacer el meta titular verdiblanco. Esto acabó por desequilibrar el partido y ambos equipos se tomaron más licencias de cara al devenir del partido. Uno de los momentos más especiales fue la tremenda ovación que vio Lewandowski, que se marcha del FC Barcelona en una etapa de reconstrucción del equipo culé.

Ficha técnica

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín, Joao Cancelo; Gavi, Marc Bernal, Pedri; Raphinha, Fernín y Lewandowski.

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Junior Firpo; Amrabat, Deossa, Fidalgo (Isco 45'); Antony, Ez Abde y Lo Celso (Bakambu 45').

Goles: 1-0 (Minuto 27) Raphinha; 2-0 Raphinha (Minuto 61); 2-1 Isco (p.) (Minuto 68); 3-1 Cancelo (Minuto 73)

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (colegio balear) estuvo sobre el césped. Iván Caparrós (colegio valenciano) estuvo en la sala VOR.

Incidencias: Partido correspondiente a la 37ª jornada de LaLiga EA Sports celebrado en el Camp Nou con espectadores. Antes del partido, se hizo entrega a los jugadores del FC Barcelona Joan García, Eric García, Lamine Yamal, Raphinha, Cubarsí, de los premios de LALIGA EASPORTS TEAM OF THE SEASON, quienes los ofrecieron a la afición. Los jugadores del Real Betis realizaron el pasillo de honor a los jugadores del FC Barcelona, por el reciente Campeonato conseguido.