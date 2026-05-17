La portería del Betis para la Champions: Pau López y Adrián San Miguel esperan una oportunidad de... ¿despedida?

El técnico del Betis repasa el rendimiento de sus tres porteros en la 25/26 en la que se repartieron una competición para cada uno y deja muy abierto el futuro ante los rumores que dan casi por hecha la salida de Adrián y que incluso especulan también con una posible marcha de Pau. Álvaro Valles, que ha hecho una gran temporada, es el único con sitio fijo

El técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, accedió este pasado sábado a señalar algunas de las claves de la planificación deportiva para una 2026/2027 histórica para la entidad verdiblanca al competir por segunda vez en su historia en la UEFA Champions League y, aunque no quiere ahondar en este asunto hasta que terminen los dos partidos que le quedan a una temporada ya sin nada en juego, no esconde que necesitará "un plantel lo más fuerte posible".

Reforzarse bien es la única manera de para "hacer un buen papel en la Champions sin descuidar LaLiga EA Sports". Habrá salidas importantes, como ya se viene avisando, y es sobradamente conocido que la entidad ha marcado entre sus prioridades los fichajes de un delantero goleador, de un mediocentro con presencia y de un lateral izquierdo. No obstante, también hay otros puestos en los que se avecinan cambios y uno de ellos es la portería.

Los números de la portería del Real Betis: Álvaro Valles, Pau López y Adrián San Miguel

Esta temporada, Pellegrini comenzó asignando LaLiga a Pau y la Europa League para Álvaro, aunque luego hubo permuta; mientras que la Copa del Rey fue para Adrián: cinco citas, ocho tantos encajados y una portería a cero. Las noticias apuntan a su casi inevitable salida, a pesar de que a su clásico grito de "Seguimos" tras los partidos incorporó un "Seguimos, el año que viene en Champions" después de la celebradísima victoria ante el Elche que sellaba el pasaporte matemáticamente.

Tras pasar un año entero en la grada en Las Palmas para poder cumplir su sueño de jugar en el Betis, Valles acumula 32 partidos (27 ligueros y 5 europeos) en los que ha encajado 35 goles y ha terminado 11 veces imbatido. También llegó a coste cero López, quien suma 16 encuentros (nueve de liga y siete de UEL) con 22 dianas recibidas y tres 'clean-sheets'.

Al hilo de todo esto, Manuel Pellegrini fue preguntado este pasado sábado por el futuro del meta sevillano y por la posibilidad de que tenga la posibilidad de jugar alguno de esos dos encuentros para despedirse en caso de que no renueve -especialmente el Betis-Levante de la semana que viene en La Cartuja. También se espera que juegue Pau López este domingo en Barcelona.

Pellegrini opina sobre los cambios en la portería y las posibles titularidades para Adrián y Pau

"Bueno, yo creo que tanto Adrián como Pau y Álvaro Valles han cumplido los tres haciendo una buena temporada. Desgraciadamente para Adrián, terminamos con ese mal partido contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey (0-5), pero llegamos hasta los cuartos de final con él jugando. La misma cosa sucede con Pau. Terminamos con un mal partido en la Europa League, pero llegamos hasta cuartos de final, que no se había llegado nunca antes en la historia del club, con él en la portería del Betis", repasó Manuel Pellegrini.

"Son momentos puntuales que pasan pero, lo repito una vez más, creo que a través de todo el plantel hemos conseguido hacer una buena temporada. A partir de ahí, en su caso Adrián ha sido una parte importante y, sobre su futuro, ya veremos más adelante cómo terminamos la temporada. Lo haremos de la mejor manera posible para todos", añadió el técnico chileno sin dar pistas sobre si tendrá alguna oportunidad en estas dos jornadas o si aún aspira a ampliar su contrato un curso más.

"Los dos equipos llegan con los objetivos cumplidos pero eso no significa que no sea un buen partido. Creo que son dos equipos, además, que se dedican a jugar al fútbol, que intentan ser creativos. El Barcelona ha dado un ejemplo de lo que es un espectáculo dentro del campo de fútbol y seguramente va a querer terminar la temporada delante de su gente realizando un buen encuentro. Por otro lado, nosotros tuvimos el gran logro de cerrar la Champions con dos semanas de anticipación y ahora queremos terminar la temporada de la mejor manera posible. Ojalá sea puntuando allá en Barcelona y después ganando aquí en casa con nuestro público", concluyó sobre los dos duelos que quedan.