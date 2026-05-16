Oportunidad perdida por Gonzalo Petit para convencer al Betis en plena toma de decisiones

Con la planificación del Betis en fase de definición tras meterse en Champions, el charrúa dispuso esta tarde de una ocasión pintiparada para reivindicarse que desperdició con una discreta actuación

Gonzalo Petit ha perdido una magnífica oportunidad en un momento en el que se empiezan a tomar decisiones serias en el seno del Betis una vez lograda la clasificación para la Champions League.

El pase matemático ha dado paso a la definición de la planificación y en La Cartuja permanecen muy atentos a las evoluciones del joven delantero charrúa, que llegó el verano pasado como una costosa apuesta de cara al futuro procedente del Nacional de Montevideo, para decidir el siguiente paso tras la doble cesión en esta temporada.

Siempre ha resultado muy difícil la posibilidad de que se quedara en el primer equipo bético y más ahora en la elite continental, pero un rendimiento óptimo habría dejado abierta esta puerta si lo completara con una pretemporada ilusionante.

Petit volvió a la titularidad tras dos suplencias

Sin embargo, más allá de que su registro goleador no resulta desdeñable bajo el baremo producción-minutos, pues ha anotado ocho goles en 1,735 minutos, es decir, un tanto cada 216, esta tarde ha dejado escapar un tren trascendental al no firmar una actuación destacada en la nueva oportunidad que le ha concedido Pacheta en el Granada-Burgos.

Así, después de dos partidos como suplente en los que solo había jugado 31 minutos, pues no participó contra el Zaragoza, partió de inicio como punta de lanza en el Nuevo Los Cármenes ante la ausencia de Jorge Pascual.

Actuación plana del charrúa en un momento crítico

Sin embargo, más allá de varias acciones para dejarla de cara a sus compañeros, Gonzalo Petit intervino muy poco en el juego en un partido que terminó con derrota 'in extremis' por 0-1 y en el que no hubo demasiadas ocasiones.

El delantero charrúa no se puso de gol en ningún momento, lo que provocó que Pacheta apostará por un revulsivo arriba y fuera su segundo cambio durante el choque. De ese modo, Petit permaneció en el terreno de juego hasta el minuto 63, cuando entró en su lugar Álex Sola, lo que tampoco cambió la dinámica arriba, siendo el Burgos el que acertó en la prolongación para llevarse el triunfo.

Dos últimas bajas para Petit, en manos de Pacheta

Ahora a Petit le quedan dos partidos por delante, ante el Mirandés y el Sporting, con el Granada ya salvado y en tierra de nadie, para destaparse y mejorar las sensaciones en plena fase de toma de decisiones en La Palmera, aunque está por ver si Pacheta mantiene la confianza en él a tenor de la montaña rusa de protagonismo experimentada por el uruguayo tanto en el Mirandés como en el Granada. De momento, este antepenúltimo tren lo ha perdido.