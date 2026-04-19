Petit resurge de inmediato y cuadra las cuentas del Betis con una media significativa

Tras tocar fondo la jornada pasada en su segunda cesión, el charrúa ha vuelto a maximizar sus minutos con su octavo tanto y presenta un promedio realizador que se valora muy positivamente en el Betis de cara a verano

Gonzalo Petit se ha empecinado en sobrevivir, en levantarse de cada golpe pese a su juventud para darle la razón al Betis con su fichaje el verano pasado, y cuando parecía 'desaparecido' para perjuicio verdiblanco ha vuelto a resurgir para engrosar una cuenta realizadora que ya resulta significativa.

Después de haber tocado fondo la pasada jornada en su cesión en el Granada, la segunda de esta temporada tras romperse la del Mirandés, el delantero charrúa exhibió nuevamente su olfato goleador sin necesidad de ser de la partida en la derrota nazarí contra el Albacete por 4-1.

Petit reaparece con minutos y gol

A diferencia del choque anterior, la baja de Jorge Pascual favoreció su entrada en el campo, en esta ocasión, con 45 minutos por delante, y el uruguayo no defraudó, pues en el 62' acortó diferencias en el marcador con el 2-1, lo que, a la postre, no sirvió de nada tanto en cuanto los manchegos remataron la faena con dos tantos más.

Sin embargo, este gol sí resulta muy importante para Petit, y por ende para el Betis, pues su último fue el 23 de marzo contra la Real Sociedad B y desde entonces su protagonismo sufrió un importante descenso hasta quedar en el ostracismo ante la Cultural Leonesa.

Con esta diana, ya suma ocho en los que va de curso, una cifra nada desdeñable, teniendo en cuenta su falta de continuidad, hasta el punto de que el 62% de esos goles han sido saliendo desde el banquillo, como ha ocurrido hoy.

Media goleadora destacada de Petit: un gol cada 196 minutos

Es decir, que pese a todo, Petit ha maximizado sus oportunidades y presenta una media anotadora que dibuja un escenario mucho más positivo que el generado por el hecho de que nunca ha contado con la confianza plena de los técnicos que ha tenido desde su llegada: Fran Justo, Jesús Galván, Antxon Muneta y Pacheta.

De este modo, el exdelantero de Nacional de Montevideo ha disputado un total de 1.572 minutos repartidos en 32 partidos en los que ha anotado ocho dianas, lo que supone un promedio de un gol cada 196 minutos, es decir, casi una diana cada dos partidos.

Media, sin duda, positiva en el curso de su debut en el fútbol europeo, en dos equipos, además, de la zona baja de Segunda división, si bien el Granada está ya prácticamente salvado.

El Betis valora su aportación goleadora con 14 partidos desde el banquillo

Obviamente, como viene apuntando esta redacción, en Heliópolis preocupa que no tenga los minutos esperados, y más después de su última suplencia sin minutos en la pasada jornada, pero se valoran muy positivamente los números firmados en circunstancias muy difíciles, con 14 partidos iniciados desde el banquillo y 12 con un máximo de 25 minutos. A esto hay que sumarle que se quedó sin jugar en cuatro por decisión técnica.

Al final, al margen de su presencia en el terreno de juego, lo que prima en el 'curriculum, es el número de goles y en este apartado Petit ya suma ocho, argumento para encontrarle un destino como cedido con otras aspiraciones en la próxima campaña.

Y es que con casi toda seguridad no se le abrirá un hueco en el primer equipo del Betis el curso venidero más allá de que realice la pretemporada a las órdenes de Pellegrini.