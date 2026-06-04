Comunicado oficial de Haaland tras el anuncio de su fichaje por parte de Riquelme

Su padre y representante dicen que "no es verdad" que tenga un acuerdo con el candidato alicantino, quien mantiene que pagará las cuotas a los socios si no cumple con lo prometido; en el otro bando, Mourinho asegura al Benfica que no ha grabado ningún vídeo con la camiseta del Real Madrid y que ha sido generado por IA, aunque no niega la existencia de un acuerdo con Florentino Pérez

El padre y la representante de Erling Haaland desmienten que el jugador tenga un acuerdo con Enrique Riquelme. Imago

La campaña electoral del Real Madrid vivió en la noche de ayer uno de sus capítulos más inesperados con una contraprogramación de libro entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme en horario de máxima audiencia.

El presidente del Grupo Cox fue el invitado en 'El Hormiguero' y allí anunció al final de la entrevista que su fichaje estrella si gana las elecciones será Erling Haaland. Al terminar la emisión, Florentino compró el primer espacio publicitario inmediatamente a continuación del programa para dar un nuevo golpe con su campaña, respondiendo con José Mourinho vistiendo la camiseta del Real Madrid, dando así por confirmado su fichaje para el banquillo.

Pues bien, con el paso de las horas, este 'primer time' televisivo tan comentado ha bajado en cierta intensidad ante las reacciones confirmadas por parte de los protagonistas en cuestión.

El entorno de Haaland desmiente el acuerdo con Riquelme

El entorno del delantero noruego no ha tardado en salir al paso para desmentir públicamente cualquier tipo de acuerdo con el candidato alicantino. Según hizo público el periodista Fabrizio Romano, tanto Alfie Haaland, padre del jugador, como la agente Rafaela Pimenta emitieron un breve pero contundente mensaje para negar cualquier compromiso con el aspirante a la presidencia madridista.

"Todo es muy entretenido, pero no es verdad. Deseamos lo mejor a los dos candidatos al Real Madrid en las elecciones", señala el comunicado difundido durante la madrugada.

Un desmentido que amenaza con convertirse en uno de los principales contratiempos de la candidatura de Riquelme a apenas 72 horas de la votación.

El City amenaza con acciones legales

El jueves por la mañana, un portavoz del Manchester City también desmintió cualquier tipo de información en este sentido y amenaza con acciones legales por parte del club 'citizen': "Las historias que han surgido desde España sobre el futuro de Erling Haaland son falsas. No hay ninguna posibilidad de que esto ocurra y no existe ninguna cláusula contractual que lo permita. Estamos considerando emprender acciones legales por el uso de la imagen de nuestro jugador en este contexto".

La candidatura mantiene una base de acuerdo

Pese a la contundencia del mensaje difundido por el entorno de Haaland, desde el equipo de Riquelme no se consideran desautorizados y mantienen intacta su versión de los hechos. La candidatura insiste en que el candidato nunca afirmó que el delantero estuviera ya fichado, sino que jugaría en el Real Madrid en caso de convertirse en presidente.

Además, según ha informado el diario El Mundo, el empresario lleva años trabajando en una posible incorporación del internacional noruego y habría intensificado las conversaciones durante los últimos días.

La información apunta a una reunión celebrada recientemente en Marbella entre Riquelme y el padre del futbolista. En ese encuentro se habrían abordado las bases de una futura operación aprovechando la existencia de determinadas condiciones contractuales que podrían facilitar una salida del Manchester City cuando llegue el momento adecuado. Por ello, el entorno del candidato sostiene que sigue existiendo margen para que la operación termine cristalizando si finalmente gana las elecciones.

La cuestión es que el impacto mediático del comunicado resulta difícil de minimizar. El fichaje de Haaland era el gran argumento electoral de una candidatura que también ha anunciado la incorporación de Raúl González como director deportivo y de Fernando Hierro como máximo responsable de la cantera. Sin embargo, ninguno de esos movimientos genera el mismo efecto que la posibilidad de incorporar al considerado por muchos como el mejor delantero del mundo.

Una promesa que puede perseguir a Riquelme

La situación adquiere todavía más relevancia por el compromiso personal asumido por el propio candidato. Durante las últimas semanas, Riquelme ha reiterado que si determinadas promesas electorales no se cumplen será él mismo quien asuma económicamente las consecuencias. "Si no vienen, pago las cuotas de mi bolsillo. He firmado una garantía personal ante notario, en la que me comprometo a pagar el 100% de las cuotas de socio de los 100.000 miembros del Real Madrid la próxima temporada, en caso de que no cumpla con lo prometido", insiste Riquelme, muy seguro de lo que dice. Esta declaración añade aún más presión a una campaña ya de por sí extremadamente intensa.

El episodio recuerda inevitablemente a los grandes golpes de efecto electorales que marcaron otras etapas de la historia reciente del Real Madrid. La diferencia es que las últimas horas serán aún más frenéticas puesto que todavía se esperan reacciones variopintas por parte de los implicados. Sin ir más lejos, Florentino Pérez acudirá esta noche al programa 'Horizonte', de Iker Jiménez, donde previsiblemente anunciará el fichaje de otro gran futbolista y expondrá pruebas para desautorizar el supuesto acuerdo de Haaland con Riquelme. El 'salseo' parece garantizado.

A falta de tres días para las elecciones, la credibilidad de la operación Haaland se convierte en uno de los grandes temas del debate madridista.

Mourinho se desmarca del vídeo, pero no del acuerdo

Mientras tanto, la candidatura de Florentino Pérez también ha vivido horas de cierta agitación. Desde Portugal, el diario Record asegura que José Mourinho se puso en contacto con el Benfica para comunicar que no grabó el vídeo difundido por la campaña electoral del actual presidente, en el que aparecía con una camiseta del Real Madrid anunciando su regreso al banquillo blanco.

Según la información publicada en el país luso, el técnico sostiene que las imágenes fueron generadas mediante Inteligencia Artificial y que él no participó en dicha grabación. Ahora bien, existe un matiz importante. Mourinho habría desmentido la autenticidad del vídeo, pero en ningún momento habría negado la existencia de un acuerdo con Florentino Pérez para convertirse en entrenador del Real Madrid.

De hecho, en Portugal continúan insistiendo en que el club blanco ya habría comunicado al Benfica su intención de abonar los 15 millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión del entrenador.