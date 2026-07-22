Mourinho toma una decisión con Raúl Asencio

El entrenador portugués llega con plenos poderes al Real Madrid y tiene claro que hay futbolistas que no tienen hueco en su equipo de cara a la temporada que se avecina. Uno de los que debe buscarse nuevo equipo es el central canario que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2031

José Mourinho ha llegado con plenos poderes al Real Madrid quien le va a permitir que tome todas y cada una de las decisiones que considere que sean las mejores para la plantilla. Con el portugués no todos los futbolistas tienen hueco en el equipo blanco y, por tanto, algunos tendrán que hacer las maletas por culpa de la competencia o porque el técnico no les ve nivel suficiente. Uno de los que están en la rampa de salida es Raúl Asencio, ya que el canterano no convence a José Mourinho.

José Mourinho le comunica a Raúl Asencio que no cuenta con él

Uno de los primeros movimientos de José Mourinho en esta pretemporada ha sido dejarle claro a todos los futbolistas que ya están entrenándose con normalidad es si cuenta o no con ellos. Uno de los primeros que sabe que no tiene sitio en el equipo es Raúl Asencio, de 23 años.

El canterano sabe, según informa Onda Cero, que José Mourinho no cuenta con él y que si quiere jugar en la siguiente temporada tendrá que hacerlo en otro equipo.

José Mourinho no le ve encaje a Raúl Asencio en su equipo, tampoco nivel suficiente para lo que él exige y, por último, está la competencia que es mucha en el club blanco en esa posición. Y es que Raúl Asencio iba a tener casi imposible arrebatarle minutos a Dean Huijsen, Éder Militao, Antonio Rüdiger e Ibrahima Konaté. Tampoco es que tenga mucho espacio en el lateral derecho, la otra demarcación en la que se puede desenvolver Raúl Asencio, ya que el Real Madrid cuenta ahí con Denzel Dumfries y Trent Alexander-Arnold.

Con esta situación, todo apunta a que Raúl Asencio se tendrá que buscar equipo si quiere contar con minutos de cara a la siguiente temporada.

La situación de Raúl Asencio en el Real Madrid

No va a ser fácil para el Real Madrid buscarle una solución al futuro de Raúl Asencio. El futbolista siempre ha tenido como objetivo el triunfar en el club blanco, pero ahora sabe que no tiene sitio.

Al margen del deseo del jugador, el problema para el Real Madrid va a ser encontrar a un equipo que quiere pagar por fichar a Raúl Asencio. El central está valorado en 20 millones de euros por la página web de referencia Transfermarkt y además cuenta con contrato hasta el 30 de junio de 2031.

El Real Madrid está a la espera de que lleguen ofertas por Raúl Asencio al cual, de momento, no piensa regalar, ya que el el club blanco no se caracteriza por dar facilidades a la hora de dar salida a sus canteranos. Ahí están el ejemplo de Fran García, que aunque lo haya traspasado mantiene un 50 por ciento del pase.