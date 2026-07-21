Ya hay fecha para el anuncio de Zinedine Zidane como seleccionador de Francia tras la era Deschamps

El exentrenador del Real Madrid asumirá el cargo el 1 de septiembre, debutará ante Turquía en la Nations League y liderará a Mbappé hacia la Eurocopa 2028 tras el cuarto puesto de Les Bleus en el Mundial 2026

El banquillo de Francia ya tiene dueño. Zinedine Zidane será anunciado próximamente como nuevo seleccionador después de que Didier Deschamps haya puesto fin a una etapa de catorce años al frente de Les Bleus.

El nombramiento todavía no ha sido comunicado oficialmente por la Federación Francesa de Fútbol, pero el acuerdo está encarrilado y solo queda completar la documentación. Zidane comenzaría formalmente su trabajo el 1 de septiembre y disputaría su primer encuentro el día 25 ante Turquía, en la Nations League.

Zidane esperó únicamente a la selección francesa

Según informa Fabrizio Romano, la federación francesa tiene previsto firmar toda la documentación con Zidane ahora que ha terminado el Mundial. El técnico no habría considerado ninguna otra propuesta durante los últimos ocho meses porque su prioridad absoluta era asumir el mando de Francia.

La información da por iniciada una transición preparada desde hace tiempo. Deschamps había anunciado en enero de 2025 que no ampliaría su contrato después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, mientras Zidane permanecía libre y rechazaba diferentes oportunidades para regresar a los banquillos.

El presidente federativo, Philippe Diallo, ha evitado anticipar públicamente el nombramiento, pero comunicó que el nuevo seleccionador sería anunciado antes de finalizar julio. Los medios franceses sitúan el inicio contractual de Zidane el próximo 1 de septiembre.

Deschamps deja a Francia después de catorce años

Zidane recibe el testigo del seleccionador más longevo de la historia de Francia. Deschamps asumió el cargo en julio de 2012 y dirigió al equipo durante 185 partidos, llevando a la selección a cuatro Mundiales y consolidándola como una de las grandes potencias internacionales.

Su etapa incluyó el título mundial de Rusia 2018, la Nations League 2020/21 y dos finales perdidas: la Eurocopa de 2016 ante Portugal y el Mundial de Qatar 2022 frente a Argentina. También acumuló 20 victorias en partidos mundialistas, más que cualquier otro entrenador.

El desenlace, sin embargo, estuvo lejos del homenaje deseado. Francia cayó por 2-0 frente a España en las semifinales del Mundial 2026 y terminó cuarta después de perder por 6-4 contra Inglaterra en el partido por el tercer puesto. Aquella derrota en Miami cerró oficialmente una etapa que había comenzado catorce años antes.

El límite salarial, principal amenzada del acuerdo entre Francia y Zidane

El principal obstáculo para el nombramiento no ha sido deportivo. La nueva ley francesa sobre gobernanza del deporte profesional contempla un límite de 450.000 euros brutos anuales para el presidente de la federación y el seleccionador nacional.

Esa cantidad se encontraba muy por debajo de las condiciones económicas previstas para Zidane. El nuevo marco obliga a las federaciones a comunicar sus salarios más elevados y solicitar autorización cuando pretendan superar el límite establecido.

La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, confirmó que la normativa incluye una vía para conceder excepciones. “Francia debe aprovechar la oportunidad de contar con alguien con tanto talento como Zidane”, manifestó al abordar una situación legislativa que había generado dudas sobre la viabilidad del acuerdo.

Zidane vuelve a los banquillos cinco años después

El nuevo seleccionador no dirige desde que abandonó el Real Madrid en mayo de 2021. Su ausencia ha sido prolongada, aunque su candidatura nunca perdió fuerza dentro de Francia por su palmarés y por su identificación con la camiseta nacional.

Zidane entrenó al conjunto blanco en dos etapas y conquistó once títulos: tres Champions League consecutivas, dos Ligas, dos Supercopas de España, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. Ningún otro entrenador ha ganado tres ediciones seguidas de la Champions en su formato moderno.

Su rendimiento en eliminatorias europeas y su experiencia gestionando un vestuario repleto de figuras explican el respaldo a su candidatura. Francia posee una de las plantillas más poderosas del continente, pero necesitará renovar su modelo después de una etapa caracterizada por el pragmatismo de Deschamps.

Zidane y Mbappé: el nuevo proyecto de Francia

Kylian Mbappé será la principal referencia del nuevo proyecto. Zidane tendrá que aprovechar bien al delantero y construir a su alrededor una selección capaz de aprovechar también a jugadores como Ousmane Dembélé, Michael Olise, Rayan Cherki, Bradley Barcola, Aurélien Tchouaméni o William Saliba.

El Mundial dejó una Francia productiva en ataque, pero incapaz de imponerse a España e Inglaterra. En la semifinal, Mbappé apenas pudo probar una vez a portería y el conjunto francés no encontró respuestas ante el control ejercido por Rodri y Dani Olmo.

Zidane deberá resolver también una transición generacional. Algunos veteranos se acercan al final de su ciclo internacional, mientras las categorías inferiores continúan ofreciendo talentos que reclaman un espacio dentro del equipo absoluto.

Zidane debutará ante Turquía en la Nations League

El primer examen llegará el 25 de septiembre, cuando Francia visite a Turquía en la jornada inaugural de la Nations League 2026/27. Tres días después viajará a Bélgica, antes de recibir a Italia el 2 de octubre y nuevamente a los belgas el día 5.

Su primer gran torneo será la Eurocopa de 2028. El objetivo de fondo será recuperar el título continental que Francia no conquista desde el año 2000 y comenzar a preparar un bloque capaz de volver a competir por el Mundial de 2030.

Zidane llevaba cinco años esperando el proyecto adecuado. No quería un club ni una oferta económica cualquiera: quería Francia. Deschamps ya ha cerrado la puerta después de catorce temporadas y la federación se dispone ahora a abrir la era más esperada del fútbol francés.