Francia 4-6 Inglaterra: Partido de diez goles y conquista de bronce para los ingleses

Inglaterra cierra el Mundial con una victoria de prestigio al imponerse por 4-6 a Francia en el partido por el tercer puesto. Los de Thomas Tuchel resistieron la reacción liderada por Mbappé, con un juego mejor, y, con un hat-trick de Saka, se colgaron la medalla de bronce tras un duelo inolvidable

Inglaterra pone fin con un broche de bronce a su Mundial frente a Francia (6-4) en un partido que será recordado como uno de los más vibrantes de la historia de la Copa del Mundo. Los de Thomas Tuchel se colgaron la medalla de bronce después de sobrevivir a una remontada francesa liderada por Kylian Mbappé, autor de dos goles, en el último encuentro de Didier Deschamps como seleccionador.

Los 'Three Lions' firmaron una primera parte casi perfecta y llegaron al descanso con un contundente 0-4, pero Francia reaccionó después de pasar por los vestuarios y llegó a meter el miedo en el cuerpo a los ingleses. Sin embargo, el acierto ofensivo de Bukayo Saka, protagonista con un hat-trick, y la aparición de Jude Bellingham en el descuento terminaron por terminar con un duelo que dejó diez goles y un sinfín de ocasiones.

Inglaterra golpeó primero... y muy fuerte

El conjunto inglés salió decidido a olvidar la eliminación en semifinales y apenas necesitó unos minutos para ponerse por delante. Declan Rice inauguró el marcador con un potente disparo desde la frontal que sorprendió a Maignan y dio confianza a un equipo que dominó el encuentro desde el inicio.

Francia acusó el golpe y nunca encontró la forma de frenar el ritmo de los ingleses durante el primer tiempo. Konsa amplió la ventaja con un remate de cabeza tras una buena asistencia de Rice y, poco después, Bukayo Saka comenzó su exhibición particular con dos tantos antes del descanso que dejaron el marcador en un contundente 0-4.

Mientras Inglaterra encontraba espacios con facilidad, los de Didier Deschamps sufrían cada transición defensiva y apenas inquietaban la portería rival pese a los intentos de Mbappé.

La reacción de Mbappé

El paso por vestuarios cambió por completo el juego. Francia adelantó líneas, aumentó la intensidad y encontró en Mbappé a su principal referencia ofensiva. El delantero recortó distancias con el primer tanto francés y poco después asistió a Barcola para alimentar la esperanza de una remontada que parecía imposible minutos antes.

El propio Mbappé volvió a aparecer para firmar su segundo gol de la noche y dejar a Inglaterra contra las cuerdas. Los ingleses comenzaron a sufrir ante el empuje francés y durante varios minutos el partido se convirtió en un intercambio constante de golpes.

Saka sentencia el bronce

Cuando Inglaterra lo pasaba mal, una acción de Djed Spence terminó en penalti y permitió a Bukayo Saka completar su hat-trick. Esto dejó respirar a los de Tuchel, aunque Francia no bajó los brazos y Dembélé volvió a reducir la diferencia en los instantes finales.

Con el conjunto francés volcado en ataque, Jude Bellingham aprovechó un contragolpe en el tiempo añadido para cerrar definitivamente el encuentro con el sexto gol inglés.

El 4-6 final certificó el tercer puesto para Inglaterra y puso fin al ciclo de Didier Deschamps al frente de Francia. Un partido de ida y vuelta, repleto de alternativas y goles, que quedará como uno de los encuentros más espectaculares de este Mundial.

Ficha Técnica

Francia (4): Maignan; Malo Gusto (Koundé, min.90+1), Konaté (Upamecano, descanso), Lacroix, Theo (Digne, descanso); Rabiot, Zaire Emery; Olise, Cherki (Dembélé, descanso), Doué (Barcola, descanso); Mbappe.

Inglaterra (6): Henderson; Quansah (James, min.83), Konsa, Guehi (Chalobah, min.90+3), Spence; Rice, Rogers, Eze (Bellingham, min.79); Saka, Rashford (Watkins, descanso); Toney (Anderson, min.79).

Árbitro: Jesús Noel Valenzuela Sáez (Venezuela)