Final Mundial 2026 | España - Argentina: horario y dónde ver en TV el partido

Las selecciones española y argentina se enfrentan en la gran final de la Copa del Mundo, un duelo histórico en Nueva Jersey entre la actual campeona de Europa y la vigente campeona del mundo

España y Argentina se juegan este domingo 19 de julio el título del Mundial 2026. El partido se disputa en el Estadio Nueva York/ Nueva Jersey, en East Rutherford, Estados Unidos, y enfrenta a dos selecciones que llegan al último día del torneo después de superar unas semifinales de enorme exigencia.

La Roja alcanzó la final tras vencer a Francia por 0-2 en Dallas, mientras que la Albiceleste selló su billete después de remontar a Inglaterra por 1-2. El cruce reúne a dos campeonas del mundo, a dos generaciones con estilos muy diferentes y a un partido que decidirá quién levanta la Copa en Estados Unidos.

España - Argentina: fecha y horario de la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se juega este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/ Nueva Jersey, situado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos. El encuentro comenzará a las 15.00 horas en la costa este de Estados Unidos, horario local del estadio.

En España, el partido arrancará a las 21.00 horas en horario peninsular. En Canarias, la final comenzará a las 20.00 horas. En Argentina, el duelo se disputará a las 16.00 horas, unas franjas ideales para que ambos países sigan a sus selecciones en busca de otra estrella.

¿Dónde ver en directo en televisión el España - Argentina en España?

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina podrá verse en abierto en España gracias a RTVE, a través del canal La 1 y su página web RTVE Play. Al tratarse de la final y con presencia de la selección española, la emisión gratuita será una de las grandes vías para seguir el encuentro.

Además, el partido también estará disponible mediante la suscripción de DAZN, plataforma que ha ofrecido la cobertura del torneo. También se podrá ver a través de los paquetes televisivos que integren la señal del Mundial 2026 como Movistar+ u OrangeTV.

¿Dónde ver en directo en televisión el Argentina - España en Argentina?

En Argentina, la final del Mundial 2026 podrá seguirse por televisión a través de Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports. La Albiceleste buscará defender el título conquistado en Qatar 2022 y sumar la cuarta estrella de su historia.

Para quienes prefieran seguirlo online, el partido también estará disponible mediante las plataformas digitales asociadas a esas señales, como TyC Sports Play, Mi Telefe y DGO. Además, la final figura entre los contenidos disponibles en Disney+ y Paramount.

¿Cómo seguir online el España - Argentina de la final del Mundial 2026?

Además de poder verlo por televisión y plataformas digitales, tienes la posibilidad de seguir el España - Argentina de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, con un minuto a minuto de todo lo que ocurra sobre el césped del Estadio Nueva York/ Nueva Jersey.

Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continuará con la crónica de la final, las declaraciones de los protagonistas, el análisis de las acciones decisivas y la celebración de la nueva campeona del mundo.

España y Argentina, una final con dos estrellas en juego

España busca su segunda Copa del Mundo después del título logrado en Sudáfrica 2010. El equipo de Luis de la Fuente llega a la final tras una fase eliminatoria de enorme autoridad, en la que dejó por el camino a Austria, Portugal, Bélgica y Francia.

Argentina, por su parte, quiere revalidar la corona conquistada en Qatar 2022 y levantar su cuarto Mundial. La selección de Lionel Scaloni vuelve a una final con Lionel Messi tras haber superado a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra.