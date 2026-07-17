Rodri avisa antes de la final del Mundial ante Argentina: "Tenemos la oportunidad de hacer inolvidable a esta generación"

El jugador de la 'La Roja' apuntó que España "llega lista para hacer inolvidable a esta generación' y ve a Argentina como el test definitivo para coronar un ciclo ganador. El capitán reivindica el camino, el apoyo de la afición y la solidez del equipo antes de medirse a Argentina: "Ahora nos toca el rival más duro"

Rodri ha comparecido en la previa de la final del Mundial entre España y Argentina. El jugador del Manchester City valoró el importante encuentro ante los de Lionel Scaloni, además de lo que supondría para el grupo ganar este torneo. El internacional fue tajante en sus primeras palabras ante los medios de comunicación: "Esta generación iba a dar de qué hablar", además de reconocer el "reto muy bonito".

Además, Rodri fue preguntado por lo que supone la final del Mundial 2026 a nivel personal por los altibajos que ha pasado en la última campaña con el Manchester City: "Sabíamos que teníamos el convencimiento de que así podía ser (llegar a la final)". El centrocampista catalogó como "test perfecto" el hecho de enfrentarse a un rival como Argentina para dejar claro el nivel de esta selección liderada por Luis de la Fuente.

Rodri: "El domingo tenemos la oportunidad de hacer inolvidable a esta generación"

Sobre el ambiente que espera, Rodri apuntó que "el apoyo es importante, pero los partidos se disputan en el campo. En los estadios había muchísimas camisetas de España. Hemos sentido el apoyo de la gente. Confiamos en su apoyo y lo daremos todo por ellos".

Rodri habló de lo que puede significar ganar el Mundial: "Venimos de un proceso de crecimiento donde hemos visto al equipo madurar. Lo dije en su día, que esta generación iba a dar que hablar. El camino para llegar a ser campeones del mundo es el que hemos hecho: ganar la Nations League, la Eurocopa y ahora tenemos una final de la Copa del Mundo. El domingo tenemos la oportunidad de hacer inolvidable a esta generación".

Rodri: "Hemos demostrado que podemos ganar a grandes rivales y ahora nos toca el más duro"

Rodri no quiso pronunciarse sobre las debilidades de España, evitando dar cualquier tipo de pista a Argentina de car a la final del Mundial: "Todos los equipos tenemos fortalezas y debilidades. Somos un equipo difícil de batir. Manejamos bien las áreas y el centro del campo. Tenemos pocas debilidades, pero me las reservo".

El centrocampista comentó el objetivo de 'La Roja' en el Mundial: "El objetivo era estar donde vamos a estar. Queríamos ganar la copa del mundo y sabemos que así puede ser. Hemos demostrado que podemos ganar a grandes rivales y ahora nos toca el rival más duro. Será un test perfecto para saber si somos capaces de levantar la copa del mundo. Hay que tener más ganas de ganar que miedo a perder".

Rodri, sobre Leo Messi: "Para mí es el mejor jugador de todos los tiempos"

Rodri fue preguntado por Leo Messi, al que alabó Fabián: "No creo que haga falta expresar lo que es. Para mí es el mejor jugador de todos los tiempos. Ha sido capaz de liderar a su selección, pero Argentina es mucho más que Messi. Creo que somos los dos equipos que mejor juegan de manera colectiva".

El centrocampista de España y del Manchester City valoró su liderazgo en el vestuario de 'La Roja' en los últimos años: "Ser el capitán es un paso más en el rol de liderazgo. Aprendiendo de los capitanes anteriores, de lo que supone... Ahora los jugadores se fijan un poco en ti. Por eso he tenido que dar un paso adelante".

Rodri: "Hemos sido muy sólidos en el torneo"

Sobre el nivel de Argentina, que viene de derrotar a Inglaterra, Rodri alabó el hecho de que hayan llegado a dos finales de un Mundial de manera consecutiva: "Habla de su carácter competitivo. Lo tenemos en cuenta. Sabemos el tipo de equipo que es. Intentaremos hacerles daño como creemos que podemos hacerles daño, pero hay que ir a por el partido y ser ambicioso".

Rodri recordó la final del Mundial de 2010, además de destacar la solidez que está imponiendo España en este Mundial 2026: "Ha pasado mucho tiempo, pero podemos quedarnos con la mentalidad de ir a por algo que en aquel momento parecía imposible para nuestro país. Somos un equipo muy completo. Hemos sido muy sólidos en el torneo. Ellos han sido muy insistentes en el torneo, son muy competitivos".