Rodri, sobre Luis de la Fuente: "Lo entiendo con una mirada, no necesitamos hablar, se comunica con calma y tranquilidad, y eso entra en la cabeza del jugador"

El capitán de la Selección española habló sobre lo que espera del equipo en este Mundial y también se sinceró sobre su relación con el seleccionador nacional, con el que tiene una conexión especial

La Selección española sigue preparando el choque del próximo lunes frente a Cabo Verde en Chattanooga y los hombres de Luis de la Fuente están entre los señalados a luchar por el título hasta instancias finales. Muchas miradas estarán puestas en el director de la orquesta española sobre el terreno de juego como es Rodri. El centrocampista del Manchester City afronta el Mundial con la intención de reivindicarse tras una temporada irregular en la Premier.

"Todos partimos de cero, veremos cómo avanzamos. El tiempo nos dirá la posición en la que estaremos en cada momento. El Mundial es un proceso de construcción, exactamente como lo fue en la Eurocopa, una competición en la que nos tocaron los rivales más difíciles y conseguimos vencerlos a todos. Hay un camino por recorrer, con ambición", ha indicado el granador del Balón de Oro de 2024 en una entrevista a La Gazzetta dello Sport.

Muchos dicen que Rodri es la extensión de Luis de la Fuente sobre el terreno de juego, y así habla el capitán sobre el seleccionador. "Es una persona con mucha experiencia que nos ha llevado a la victoria, lo que te lleva a tener mucha confianza, y con la que muchos de nosotros hemos compartido un camino muy largo, entre juveniles y Selección mayor", ha reconocido el centrocampista.

Sobre Luis de la Fuente también ha destacado su buen tacto con el grupo, algo que considera "fundamental", además de la gran conexión que tienen ambos: "Es un aspecto fundamental, nos conocemos a la perfección, yo con él me entiendo con una mirada, a menudo ni siquiera necesitamos hablar para entendernos. Luis siempre se comunica desde una base de calma y tranquilidad, y eso entra en la cabeza del jugador y es de gran importancia en los momentos de dificultad, que en un torneo de este tipo siempre hay".

Por último, Rodri también asume como algo normal que España esté considerada como una de las favoritas al título final, y como tal deben asumirlo. "Cuando no habíamos sido capaces de ganar, teníamos que demostrar que podíamos hacerlo. Ahora que lo hemos hecho, la mentalidad es la misma: queremos confirmarnos y seguir demostrando que somos los mejores, no en Europa, sino en el mundo. El Mundial es la máxima aspiración para un futbolista y salimos a por él".

Así está el ranking FIFA a las puertas del Mundial

Con la disputa de los últimos amistosos previos al inicio este jueves del Mundial 2026 con el encuentro entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca, Argentina encabeza la clasificación de la FIFA ligeramente más despegada de sus perseguidoras, España y Francia.

Estos partidos preparatorios han permitido al conjunto de Lionel Scaloni situarse en la cima de la lista. Tras ganar el último choque a Islandia por 3-0, acumula 1877.27 puntos, por los 1874.71 de la 'Roja', que ganó a Perú por 3-1, y los 1870.70 de Francia, vencedor de Irlanda del Norte por 3-1.

Inglaterra, que esta madrugada se deshizo por 3-0 de Costa Rica, es cuarta con 1828.02, por delante de Portugal (1767.85), Brasil (1765.86) y Marruecos (1755.10), que supera en la clasificación a Países Bajos (1753.57), Bélgica (1742.24) y Alemania (1735.77) cierran el top diez.

Colombia se mantiene decimotercera con 1698.35 puntos, seguida por México, que tras su goleada ante Serbia (5-1) suma 1687.48 y supera a Senegal (1684.07). También progresa una plaza Uruguay (1673.07), que deja atrás a Estados Unidos (1671.23). Ecuador continúa en el vigésimo tercer puesto con 1598.52, Panamá baja al 34 con 1539.16, al igual que Paraguay, que retrocede al 41 con 1505.35.