El Morata más abierto, su depresión antes de la Eurocopa, la llamada de Luis de la Fuente: "Estaba en la mierda más absoluta, medicado"

El delantero y capitán de España en la pasada Eurocopa se abre en una entrevista donde reconoce que llegó mal psicológicamente a la cita de Alemania hace dos veranos, aunque no lo hubiera conseguido sin la ayuda de Koke e Iniesta

Álvaro Morata será una de las grandes ausencias de España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El delantero, capitán de la Selección española en la última Eurocopa, tendrá que ver esta vez a sus compañeros desde la distancia después de un año marcado por las lesión y un rendimiento discreto en el Como italiano.

"Tenía la oportunidad de jugar un Mundial, tenía un montón de cosas por delante. Pero por situaciones familiares, situaciones que no sabes gestionar bien a nivel emocional y una lesión, que es la lesión más importante que he tenido, me ha tenido parado tres meses y pico. No estaba acostumbrado. Y luego tienes que empezar con ganas de demostrar, con el pensamiento de que el tiempo te empieza a comer, de que no estás jugando, de que el equipo va fenomenal y tú no puedes... Entré contra la Fiorentina, marqué; en el siguiente partido ayudé mucho al equipo y, al tercer partido de volver, me expulsaron por doble amarilla por una calentada pero ha sido un viaje maravilloso este año, entrar en Champions con el Como ha sido increíble", ha recordado Morada en una entrevista con Mario Suárez para 'El camino de Mario'.

En ella, Morata desvela en la situación que llegó a aquella Eurocopa, prácticamente destrozado emocionalmente tras su grave error con el Atlético ante el Borussia Dortmund. "Cuando fallé en Dortmund, el partido se acabó. Y era un partido que te daba la oportunidad de ir a una final de Champions. Tuve un mes y medio que entré en depresión. No me podía ni abrochar las botas ni convivir con mis compañeros. Yo no hubiera podido ir a la Eurocopa como capitán sin Koke y sin Andrés. Pasé en un mes de estar en la mierda más absoluta, no sólo como jugador, sino como persona, a ganar la Eurocopa. Yo estaba medicado", ha reconocido el delantero.

Y es que Iniesta fue uno de los que le tendió la mano en esos duros momentos. "Por Iniesta siento una debilidad. No sólo como jugador, sino que me ayudó en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Que Andrés te llame y te diga: 'Tranquilo, que esto que te pasa me ha pasado a mí, es normal...', no hubiera estado en la Eurocopa si Andrés no me hubiera ayudado tanto", ha desvelado el ex del Atleti.

Y el destino le tenía preparado la gloria en la Eurocopa

"Fue increíble. Pasamos de escuchar muchas quejas por el míster, por los chicos jóvenes y por los mayores a un grupo en el que los más mayores éramos los más jóvenes y los más jóvenes eran los que tiraban de una veteranía que yo no sé dónde la tenían. Fue una experiencia maravillosa, una suerte haber podido ganarla. Se le dará mucho más valor con el tiempo porque ganamos a todos. A Francia, a Inglaterra y a Alemania. Será difícil de igualar. La Eurocopa es la Eurocopa, tienen valor todas, pero esta será difícil de igualar. La clave de esta Selección para ganar la Eurocopa fue la unión".

"Lo más complicado es tener ese grupo. Si tú hablas con cualquier persona que haya ganado Eurocopas o Mundiales, te dirá que es el grupo lo que hace la diferencia. Yo siempre pongo el ejemplo de Pepe Reina o de Remiro. Son personas que no juegan un minuto, pero que son, si no las más importantes, de las más importantes. Remiro era el que levantaba la moral a todo el mundo cuando estaba triste, el primero en divertirse cuando había que divertirse. Lo mismo que Pepe".

Su participación en esa Eurocopa

"Yo sé que ayudé bastante y que tuve gran importancia en la Eurocopa. Cuando voy a equipos nuevos, siempre hay dos o tres compañeros que me dicen que no pensaban que fuera así. Yo soy como si tuviera 14 años. Me gusta divertirme, crear buen ambiente. Me gusta que la gente que está en un equipo conmigo esté bien. Nunca he sido una persona egoísta. Sé que podría haber metido muchos más goles y haber tenido más éxitos a nivel personal si hubiera sido un poco más ansias, pero siempre he entendido que es un deporte de equipo".

Ahora, sin Mundial

"Me llamó Luis (De la Fuente) y ya le dije: 'Míster, obviamente lo sabía. No soy tonto'. Hace un par de años, me hubiera quedado hecho polvo y, ahora, entiendo que es lo que toca. Que no me he merecido estar en la lista para un Mundial. Obviamente, sabes que es la última oportunidad que tienes para jugar un Mundial y sabes que España puede ganarlo perfectamente. Pero bueno, la vida es así, no es un camino de rosas. Y sé que he mejorado en el sentido de asumir las cosas con la madurez y con la experiencia. Obviamente, me gustaría ir. Les animaré. Lo he pasado muy mal en muchos momentos con la Selección pero, a la vez, es lo que más me gusta del mundo del fútbol. Me da pena haberme quedado a un gol de Fernando (Torres). La Selección es un premio para cuando tú disfrutas y cuando tú sobresales en tu equipo. Tengo que volver a disfrutar, ojalá algún día poder volver a la Selección".