Koke da la cara en el Atlético de Madrid con el apoyo de Álvaro Morata y Diego Costa

El capitán rojiblanco, tras la derrota de los colchoneros en la final de Copa del Rey de este pasado sábado ante la Real Sociedad, publicó un emotivo mensaje en su cuenta personal de Instagram al que reaccionaron el actual jugador del Como y el hispano-brasileño. "Quedan retos importantes" afirmó el líder colchonero

El Atlético de Madrid, como es lógico, sigue dándole vueltas a la derrota de este pasado sábado en la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad. Los colchoneros lograron igualar hasta en dos ocasiones el encuentro ante la Real Sociedad y tras una prórroga en la que no se movió el marcador, la fatídica tanda de penaltis le salió cruz a los rojiblancos.

Con la herida de la derrota aún fresca en el Atlético de Madrid, este domingo el capitán Koke dio la cara a través de su cuenta personal de Instagram para publicar un escrito en el que habló de cómo el equipo lo dejó todo sobre el césped pero en el que el acierto marcó el resultado final.

Koke también quiso darle las gracias a la afición por "estar, por creer y por no soltarnos", afirmó el capitán del Atlético de Madrid. Koke también habló de los "retos importantes" que le quedan al Atlético de Madrid en clara alusión a la semifinal de Champions League que disputarán los colchoneros ante el Arsenal en los próximos días.

El mensaje de Koke tras la derrota del Atlético de Madrid en Copa del Rey

Koke, capitán del Atlético de Madrid, publicó el siguiente mensaje en su cuenta personal de Instagram: "Estuvimos muy cerca y por eso duele aún más. Luchamos hasta el final y lo dimos todo durante 120 minutos, pero nos faltó ese acierto que en una final es definitivo.

Solo podemos daros las gracias. Por estar, por creer y por no soltarnos en ningún momento. Lo de ayer fue una muestra más desde Sevilla, Madrid y todos aquellos rincones que se pintaron de rojo y blanco. Gracias. Nos vamos dolidos pero quedan retos importantes. Nuestro escudo nos obliga a levantarnos y a seguir y lo vamos a hacer juntos".

Álvaro Morata y Diego Costa apoyan a Koke

El mensaje de Koke a todo el Atlético de Madrid no ha tardado en tener respuesta por parte de algunos jugadores que ya no defienden los colores rojiblancos pero que formaron parte tiempo atrás de momentos gloriosos de los colchoneros. En primer lugar, Álvaro Morata, que actualmente juega en el Como de Cesc Fábregas en la Serie A, respondió con un corazón rojo al mensaje de Koke.

Otra de las respuestas que también ha llamado la atención es de uno de los mejores delanteros que han vestido la camiseta del Atlético de Madrid: Diego Costa. El hispano-brasileño respondió con un "Dale papi", seguido este de un corazón rojo.

Por tanto, el apoyo al mensaje de Koke como capitán del Atlético de Madrid no ha faltado, ni por parte de la afición rojiblanca ni en el caso de ex jugadores del cuadro colchonero que no han querido dejar solo al '6' en un momento tan difícil como supone el de perder una final.

El próximo reto del Atlético de Madrid para olvidar la Copa del Rey

Tras perder ante la Real Sociedad, el Atlético de Madrid afrontará este próximo miércoles la jornada 33 midiéndose al Elche en el Martínez Valero. El próximo fin de semana los colchoneros se las verán ante el Athletic Club en el Metropolitano pero los de Simeone tienen ya la cabeza puesta en la ida de semifinales de Champions League en la que se medirán al Arsenal. Será el próximo 29 de abril con la vuelta en Londres el próximo 5 de mayo. La temporada del Atlético de Madrid pasa por meterse en la final de Champions League y poder levantar el título de campeón de Europa.