La plantilla del Atlético de Madrid echa la vista atrás y se lamenta : "Hemos ido a remolque todo el partido"

Los jugadores del cuadro rojiblanco señalan la primera parte, al igual que los penaltis, como punto diferencial que ha decantado la final para el lado de la Real Sociedad

El Atlético de Madrid ha caído derrotado ante la Real Sociedad en La Cartuja. El equipo de Simeone, en los penaltis, se vio superado por el conjunto de Matarazzo, que dominó el marcador durante gran parte del partido. Como ha explicado Koke, capitán del equipo colchonero tras la derrota del Atlético de Madrid, el cuadro madrileño a jugado la final a contracorriente, puesto que en el segundo 15 de partido ya se había adelantado la Real Sociedad.

"Hemos ido a remolque todo el partido, hemos empezado en segundos perdiendo, el equipo ha hecho el empate y en jugada afortunada ha venido el penalti por mala suerte. Hemos marcado el golazo de Julián y hemos tenido un par de ocasiones antes de terminar los 90 minutos que, de haberlas metido, hubiese cambiado todo", explicó a las televisiones con derechos, ‘Movistar’ y ‘TVE’, al término del partido en Sevilla. "Darle la enhorabuena a la Real, así es la vida, duele, pero hay que seguir", remarcó el futbolista, que señaló que "el equipo ha hecho todo para llevarse el partido, ha atacado y lo ha intentado en todo momento".

Koke agradece el apoyo de la hinchada

Por otro lado, Koke no sabe "si es el resultado más justo". "Al final, es el que es. La contundencia, los penaltis, una noche dura. Agradecer a toda nuestra gente que ha viajado, a la gente que no ha podido entrar en el estadio, que nos ha visto desde el Metropolitano, desde su casa… Lo hemos intentado todo, nos hemos dejado el alma y no ha podido ser", dijo.

El Atlético sigue vivo en la Champions League, ya en semifinales contra el Arsenal. "Tenemos un reto muy bonito. Estamos entre los mejores de Europa. Queremos esa 'Champions' y vamos a hacer todo lo posible por ganarla. Una noche triste", explicó.

Marcos Llorente se lamenta de la primera parte del Atlético de Madrid

Por otro lado, Marcos Llorente lamentó, tras la derrota en la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, que su equipo ha "regalado la primera parte" y ha "salido mal al partido", pero miró hacia adelante para levantarse rumbo a las semifinales de la Champions League con el Arsenal. "Hemos salido mal al partido, hemos regalado la primera parte. En partidos como estos, luego te cuesta mucho. La segunda parte ha sido otra historia. El equipo ha sabido jugarlo mejor y hemos conseguido ese empate. Al final, cuando llegas a los penaltis puede pasar cualquier cosa y se lo han llevado ellos", valoró en declaraciones a ‘TVE’. Al Atlético, según él, le ha faltado "meter" las ocasiones que han tenido. "Ha habido un par muy, muy claras. Si no estás efectivo, pues eso, no llegan los goles y al final llegas a los penaltis, que ya sabes que puede pasar cualquier cosa. Han empezado bien la tanda y se la han llevado", apuntó.