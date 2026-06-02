Mateu Alemany comienza a estudiar un posible relevo para Julián Álvarez

La dirección deportiva del Atlético de Madrid no quiere improvisar en el caso de que el delantero argentino fuerce su salida y ya se ha posicionado con firmeza en el fichaje de Victor Osimhen, delantero del Galatasaray, uno de los arietes más codiciados del mercado europeo

El Atlético de Madrid no tiene intención de dejar su espalda descubierta en el caso de que se vea forzado a vender a Julián Álvarez. En el seno del club empieza a asumirse que retener al argentino este verano será una tarea cuanto menos ardua puesto que el jugador parece decidido a cambiar de aires.

El delantero de Calchín no ha contestado a la oferta de renovación y se intuye que está intentando forzar su salida, aunque no tiene intención de ir por las malas con el club colchonero. En cualquier caso, la dirección deportiva comandada por Mateu Alemany ya trabaja con la posibilidad de tener que encontrar un sustituto de primer nivel.

Según apuntan desde Argentina, concretamente desde DSports Radio, la 'Araña' ya habría dado el 'sí quiero' al FC Barcelona y tendría pactadas las líneas maestras de un contrato por cinco temporadas, hasta 2031. La citada información asegura que la operación podría terminar cerrándose por una cantidad situada entre los 120 y los 125 millones de euros.

El Atlético no quiere improvisar

Conscientes de que perder a un futbolista del impacto de Julián Álvarez obliga a reaccionar casi de inmediato con una operación de máxima exigencia, tanto deportiva como económica, el director deportivo colchonero tiene marcado un nombre en su agenda que ha comenzado a trascender de la parcela de los despachos. El jugador en cuestión Victor Osimhen, delantero del Galatasaray.

Según informa el diario As, el Atlético de Madrid se ha posicionado en firme por el ariete nigeriano como posible fichaje estrella para liderar su ataque en caso de salida de Julián Álvarez.

El jugador del Galatasaray es uno de los delanteros más cotizados del mercado europeo y encaja en el perfil que busca Diego Simeone en sus requerimientos de delantero con potencia, gol, agresividad y experiencia en grandes estadios.

A sus 27 años, Osimhen vive un momento de madurez futbolística tras una temporada de enorme impacto en Turquía, donde se ha consolidado como uno de los grandes referentes ofensivos del continente. Su rendimiento no ha pasado desapercibido y varios clubes de primer nivel también han movido ficha.

En la pelea con United y grandes de Europa

El problema para el Atlético es que no está solo en la carrera. El Manchester United aparece como uno de los principales rivales en la puja, y en Inglaterra consideran al delantero una prioridad para reforzar su ataque de cara al próximo curso.

Además, otros grandes clubes europeos siguen atentos a su situación, conscientes de que el mercado de delanteros de élite es reducido y cualquier oportunidad puede ser decisiva. La competencia eleva tanto el precio como la complejidad de la operación. Italia no puede ser un destino ya que el Galatasaray tendría que pagar una compensación millonaria al Nápoles.

Un fichaje condicionado a la venta de Julián

En el Metropolitano tienen claro que el fichaje por Osimhen solo sería posible si se concreta una venta de enorme magnitud de Julián Álvarez. El club no contempla una operación de este calibre sin una inyección económica que permita sostenerla.

Las cifras que se manejan en los despachos rojiblancos son altísimas. El Atlético no se sentará a negociar por menos de 120 millones de euros por el argentino. Solo a partir de ahí se abriría una pequeña puerta a su salida y al consiguiente fichaje de un relevo como Osimhen, cuyo valor de mercado se sitúa en los 75 millones de euros. Su contrato con el 'Galata' se alarga hasta junio de 2029.

El Barça mantiene una propuesta cercana a los 100 millones de euros, todavía insuficiente para el Atlético, mientras que PSG y Arsenal esperan su momento para entrar en la puja con mayor capacidad económica.

El club madrileño quiere evitar una salida hacia el conjunto azulgrana y confía en que la competencia internacional eleve el precio final. Cuanto mayor sea el ingreso, más viable será atacar un fichaje como el de Osimhen.

El Galatasaray, por su parte, no tiene intención de facilitar su salida. El club turco ya ha advertido que no negociará por menos de 150 millones de euros, lo que eleva todavía más el nivel de exigencia de la operación.

El salario, otro muro a superar

Aparte del traspaso, el otro gran obstáculo está en el salario. Osimhen percibe alrededor de 15 millones de euros netos por temporada, una cifra muy por encima de la escala salarial habitual del Atlético de Madrid.

El club rojiblanco tendría que rediseñar su estructura económica o contar con un esfuerzo del propio jugador para ajustar sus condiciones a un proyecto competitivo, pero más limitado financieramente que otros grandes europeos.

El factor Simeone y la amistad con Lookman

Pese a todo, el Atlético no parte de cero. En el club valoran que Osimhen tiene una buena relación con el entorno del vestuario rojiblanco, especialmente con su compatriota Ademola Lookman, reciente incorporación del Atlético y compatriota del delantero nigeriano.

Además, el jugador de Lagos ha mostrado en varias ocasiones su admiración por Diego Simeone y el estilo competitivo del Atlético, un factor que en el Metropolitano consideran importante para intentar seducirle si la operación avanza.