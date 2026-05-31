Joao Miranda, sobre el fichaje de Julián Álvarez: "Que sea lo mejor para el club"

El ex futbolista del Atlético de Madrid desea que Julián Álvarez siga en el conjunto rojiblanco y, en caso de salir, que sea cumpliendo el deseo del club madrileño

Todos los focos del mercado de fichajes se posan sobre Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid es el deseo veraniego del FC Barcelona, que trata de abaratar el coste del futbolista argentino. La tensión es muy elevada por el atacante. Tanto es así que el club rojiblanco emitió un comunicado muy duro en contra de la entidad blaugrana por sus constantes presiones. Preguntado por ello a Joao Miranda, el ex futbolista del Atlético de Madrid deseó, en el caso de que Julián Álvarez saliese del cuadro de Simeone, "que sea lo mejor para el club".

El ex defensor del Atlético de Madrid dio su opinión acerca de los hechos ocurridos en la última semana en torno al fichaje de Julián Álvarez. El argentino ve con buenos ojos salir del club rojiblanco y el Barcelona se postula como el destino ideal. Joao Miranda deseó que el futbolista continuase a las órdenes de Simeone, aunque si decidiera salir, que lo hiciese con una fórmula que beneficiase al Atleti. "Julián es un gran jugador. Si se queda, la afición va a disfrutar. Y si se tiene que ir, que sea lo mejor para el club", destacó el brasileño en el programa Carrusel Deportivo de la SER.

Ambiente irrespirable entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por el fichaje de Julián Álvarez

Las palabras de Joao Miranda llegan en un ambiente irrespirable. El Atlético de Madrid denunció este viernes "una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores", en referencia a Julián Álvarez, por parte del Barcelona, aunque no cita ninguno de los dos nombres, con "filtraciones interesadas", "faltas continuas de respeto" o "llamadas antes de enfrentamientos directos".

"En los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos... Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir jugadores. RESPETO Y VALORES", publicó el club. Fue el último mensaje de la entidad rojiblanca a través de su cuenta en 'X', como finalización a una tarde con varios mensajes en tono más irónico para acabar con suma seriedad.

Antes, el Atlético de Madrid troleó al Barcelona con tres irónicas propuestas para los fichajes de Lamine Yamal, Pedri González y Raphinha, además de un desmentido de su interés en Deco, director deportivo del club azulgrana, tras el interés del conjunto catalán en el fichaje de Julián Álvarez y una supuesta oferta por parte suya por el delantero que el conjunto rojiblanco niega haber recibido.