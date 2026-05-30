Marc Pubill alcanza la cima con la llamada de Luis de la Fuente

El central convocado por España asegura que acudir al Mundial "es lo mejor que puede pedir un futbolista"

El defensa del Atlético de Madrid, Marc Pubill, es una de las grandes novedades de la lista de Luis de la Fuete de cara al Mundial. El central, con sus impecables actuaciones en el conjunto colchonero, se ha ganado un hueco en la cita mundialista, alcanzando la cima con la llamada de Luis de la Fuente.

Marc Pubill aseguró que “defender a tu país” en un torneo como el Mundial “es lo mejor que puede pedir un futbolista”, a la vez que reconoció que se le cayó alguna lágrima al enterarse de que formaba parte de los 26 convocados por Luis de la Fuente. “Poder defender a tu país en un Mundial es lo mejor que puede pedir un futbolista”, señaló Pubill en declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). “Mis padres me llamaron al momento y a mi alguna lagrimilla se me cayó también. Muy feliz de estar aquí”, completó. Pubill, futbolista del Atlético de Madrid, se estrena con la selección absoluta justo en la convocatoria para el Mundial, tras haber formado parte de las categorías inferiores en categoría sub-19, sub-21 y olímpica, con la que ganó la medalla de oro en París 2024.

Louzán apoya la lista de Luis de la Fuente de cara al Mundial

El defensa rojiblanco es una de las novedades de la lista de Luis de la Fuente. Pubill entra por Huijsen, que se ha quedado fuera tras una segunda vuelta muy mala en el Real Madrid. Este hecho ha generado polémica en en torno a la decisión de Luis de la Fuente, respaldada por Louzán. "Se están haciendo bien las cosas y creo que esta es la lista del sentido común, la lista del pueblo. Ha puesto el broche su majestad el Rey, que se lo ha trabajado, se lo ha currado, y estuvo en la grabación más de dos horas", declaró en Leipzig el presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Luis de la Fuente explica su decisión de convocar a Marc Pubill

Luis de la Fuente, por su parte, razonó acerca de su decisión de convocar a Marc Pubill y a Eric García, evitando así hablar de las ausencias de la lista: "Más que las ausencias te digo por qué vienen Eric García y Pubill. Es de todos conocido el rendimiento que han ofrecido estos futbolistas. Hemos creído que era el momento oportuno y hemos tomado esa decisión porque están haciendo una gran campaña".