"Kike Salas es el futuro central zurdo de la selección española", asegura su mentor en el Sevilla

Juan Díaz Quinta, muy elogiado por su buen hacer como entrenador del Rodina de Moscú ruso, ensalza las notables capacidades del canterano nervionense y asegura que no le ve techo a "un central top", para el Sevilla FC y para la selección española absoluta

Juan Díaz Quinta lleva en la sangre al Sevilla FC, club del que es aficionado desde la cuna y donde se ha formado como entrenador. En esa labor de técnico de cantera ha coincidido varias veces con Kike Salas, la primera vez fue cuando el central estaba en el Juvenil B y la última, ya en el primer equipo. En este sentido, aunque en la 25/26 ha estado entrenando en Rusia, no ha quitado ojo a la que considera que ha sido la temporada de la consagración del moronense, cuyo techo augura que está muy alto todavía.

En una visita a los platós de SevillaFC+, después de su éxito con el Rodina de Moscú para conceder una entrevista al programa 'El Cubo', no sólo ha asegurado que ve a Kike Salas como el líder absoluto de la defensa del Sevilla FC en los próximos años, sino que también aporta argumentos para augurar que el canterano nervionense será titular con la selección española absoluta en un futuro muy cercano.

De momento, el zaguero de 24 años consta como internacional sub 21, sumando cuatro partidos con la 'Rojita' entre 2024 y 2025. Ahora toca desconectar en vacaciones para retomar tras el verano una hoja de ruta en la que buscará más galones en su casa y una oportunidad para debutar con la selección absoluta. Sin Dean Huijsen (Real Madrid), entre los cuatro centrales que De la Fuente se lleva al Mundial 2026 sólo Aymeric Laporte es zurdo, lo que demuestra la escasez de centrales izquierdos a la que se refiere Juan Díaz.

Juan Díaz recuerda los prometedores inicios de Kike Salas cuando apenas tenía 16 años

"Bueno, nosotros vimos todas las cualidades que tenía, nos dio por darle una oportunidad y él luego dio un paso adelante. Ojo, que quiero que queda claro que yo no me estoy colgando aquí una medalla, que Kike está dando lo que es, porque es muy bueno y porque ha dado un paso adelante muy grande", ha puntualizado el actual técnico del Rodina de Moscú ruso, quien tuteló al zaguero de Morón de la Frontera cuando ejercía como asistente técnico del Sevilla FC en la etapa de José Luis Mendilibar.

Aunque ya conocía a Kike Salas desde mucho tiempo antes, pues ha sido entrenador del Juvenil B de Liga Nacional (2018-2021), del Sevilla C (2021/2023) y luego también ha ejercido de asistente de Jesús Galván en el Sevilla Atlético (2025). Desde esa experiencia, 'Juanito' -así se le conocía en su etapa de extremño- considera que el '4' blanquirrojo aún tiene muchísimo margen de mejora. Además de darlo todo en partidos y entrenamientos, luego dobla sesiones en el gimnasio de Víctor Salas, su tío y también exsevillista.

Kike Salas un futbolista 'top' para el Sevilla FC y el futuro central zurdo de la selección española

A Juan Díaz no le ha sorprendido el espectacular nivel mostrado por Kike Salas en esta complicadísima temporada para el Sevilla FC; especialmente, en este tramo final en el que formó defensa canterana con Andrés Castrín, en el eje, y con José Ángel Carmona, Juanlu Sánchez o Joaquín Martínez 'Oso', en los laterales. "Nada, nada, a mí no me ha sorprendido nada", ha asegurado.

"Kike Salas me parece que es un central top. Es más, y ojalá no me equivoque porque no quiero pecar de osadía, pero estoy convencido de que es el futuro central de la selección española. Seguro, yo confío plenamente en eso, porque lo conozco bien", ha añadido este técnico sevillano de 48 años, que recientemente atendía a ESTADIO Deportivo para explicar su éxito en Rusia y analizar desde la distancia a su amado Sevilla FC.

"Centrales zurdos no hay muchos en el fútbol y Kike Salas tiene esa tipología: parece lento, pero no lo es, es rápido; el juego aéreo lo domina, es el mejor; tiene una capacidad de concentración increíble... O sea, es muy difícil ver cometer a Kike un error grosero. Nunca, nunca porque su capacidad de concentración es máxima y eso, para ser central, lo tienes que tener", ha argumentado Juan Díaz.

"Termina una temporada dura para todos donde demostramos que juntos somos más fuertes. Vestir esta camiseta y defender este escudo es un orgullo para mí. Agradecer a la afición por todo el cariño, el apoyo y por apretar aún más en los momentos dificiles. Siempre Sevilla FC". Con estas sentidas palabras, compartidas a través de su cuenta de Instagram, Kike Salas se despedía de una agotadora 2025/2026.