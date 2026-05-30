Almeyda llega a Monterrey como un ídolo y con pullita al Sevilla: "Este club me demuestra confianza y cariño"

El que fuera entrenador del Sevilla FC en los dos primeros tercios de la temporada 2025/2026, antes de recibir el primer despido de su carrera en los banquillos, asume la dirección de los Rayados y vuelve a México con su gente de confianza: Guido Bonini, Erik Lamela, Daniel Vega...

Con un multitudinario recibimiento y con una expectación máxima, rodeado de periodistas y agasajado por numerosos aficionados. Así ha sido la llegada de Matías Almeyda a México, donde ha aterrizado este viernes (cerca de la madrugada, hora española) para convertirse en nuevo director técnico del CF Monterrey. En su primera reacción a este adulador recibimiento, mientras mostraba su gratitud, el argentino ha aprovechado para colar entre líneas darditos indirectos a un Sevilla FC donde ya ha explicado en varias ocasiones que le molesta no haber contado con la confianza que los dirigentes le transmitían en privado. "Vengo a un club que me da confianza y cariño", ha espetado.

Almeyda llega a Monterrey con Guido Bonini, Erik Lamela y el resto del 'staff' que tuvo en el Sevilla FC

El próximo lunes, día 1 de junio, arrancará los entrenamientos de pretemporada para empezar a preparar el arranque del Torneo Apertura 2026 en la Liga MX. Almeyda llega a los Rayados con el mismo cuerpo técnico que tenía en el Sevilla FC, un cohesionado grupo que ha afianzado su relación en una gira para estudiar el fútbol de Inglaterra tras ser despedidos por el club andaluz. Su mano derecha volverá a ser el inseparable Guido Bonini, preparador físico que a menudo actúa como un segundo entrenador y que toma mucho protagonismo en la dirección de los entrenamientos.

Para Bonini, también será un regreso a tierras aztecas, donde ganó junto al 'Pelado' cinco títulos para Chivas entre 2015 y 2018. El auxiliar técnico Daniel Vega, el analista Agustín Zalazar y el kinesiólogo Fabio Álvarez le acompañan desde su etapa en el AEK de Atenas griego y a este equipo de trabajo se ha incorporado definitivamente Erik Lamela, exfutbolista del Sevilla FC que se sumó al 'staff' de Almeyda ya con la temporada 2025/2026 empezada para aportar su conocimiento del club de Nervión y que se ha quedado como asistente.

Las primeras palabras de Almeyda como técnico de Rayados

"Hoy arranca una nueva historia con un club que me demuestra confianza y cariño en todo. Me gusta la planificación, me dan un cariño especial y vengo a darle todo lo que tengo", ha expresado Almeyda ante la enorme nube de cámaras, micrófonos y grabadoras que esperaban su llegada en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, de Monterrey (Nuevo León). La expectación también se refleja en la potente rumorología sobre los posibles fichajes y sus teóricas peticiones, entre las que estarían dos jugadores del Real Betis.

"Estoy muy agradecido con la gente de Rayados, a sus dueños y directos por esta posibilidad, y agradecido a toda la afición, a toda la gente, por este recibimiento. Espero que con el trabajo podamos disfrutar entre todos, no tengo duda que va a ser así", ha explicado entre el ruido de centenares de aficionados rayados que también llenaron la terminal para recibirle calurosamente. Así, Almeyda ha pasado la página de su amarga destitución en Nervión, donde se implicó muchísimo y tuvo que despedirse por carta.

Regresa a México, el trampolín que impulsó la carrera de entrenador de Matías Almeyda

"Estoy muy feliz por este regreso a México. Deseo que sea de la mejor manera y poder estar en un tiempo muy largo. Llego con muchísima ilusión, hoy arranca un sueño en mi vida y en las vidas de mi 'staff', así que estoy muy feliz de volver a este país que me hizo vivir muy bien un tiempo atrás", ha prosiguido el entrenador argentino, que ha tenido palabras de cariño para Chivas de Guadalajara. Allí sigue siendo todo un ídolo, pero ahora le tendrá como rival.

"Pasaron muchos años, pero esa afición sabe lo que significa para mí. Las hipocresías las dejo de lado y ese equipo (Chivas) es uno al que quiero. Hoy arranca una nueva historia y lo hago con un club (CF Monterrey) que me tiene confianza, que me demuestra cariño y vengo a darle todo lo que tengo", insistió el exentrenador del Sevilla FC, que llegó a Chivas en 2015 después de dirigir en Argentina a River Plate (2011-2012) y a Banfield (2013-2015). Tras un ciclo espectacular, se marchó para adiestrar en Estados Unidos al San José Earthquakes (2019-2022) y antes de dar el salto a Europa de la mano del AEK de Atenas, en Grecia (2022-2025). En España sufrió su primer despido y ahora busca reverdecer laureles en esta segunda etapa en México.