En México anuncian que Almeyda ha pedido para Rayados a un 'Cucho' que irá al Mundial (Deossa, no)

Aunque la misma fuente desvelaba un seguimiento a otros delanteros como Funes Mori o Fede Viñas, una hipotética reunión con la agencia del colombiano habría ido "muy bien"; desde su entorno desmienten los contactos y Néstor Lorenzo lo ha llamado antes que a Funes Mori

Autor de 15 goles y tres asistencias en 40 partidos oficiales con el Real Betis, la temporada del 'Cucho' Hernández ha sido notable, pero no ha terminado. Y es que el seleccionador nacional de Colombia ha anunciado este lunes que el de Pereira está entre los 26 convocados para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, cita que se perderá su compañero Nelson Deossa, a quien se le resiste el estreno con la absoluta 'cafetera'. Será un premio merecido para el ariete, que desembarcó en el mercado invernal de la 24/25 y no pudo ser inscrito en la Conference League, pese a los cual firmó un 5+1 en 15 encuentros, lo que ha triplicado en la siguiente.

Llega, por tanto, una gran oportunidad de revalorización para el ex de Columbus Crew, que sólo ha tenido siete oportunidades con su combinado nacional pese a 'hincharse' a marcar durante su etapa en la MLS (58 dianas y 26 asistencias en 94 citas). Su regreso a LaLiga ha sido determinante, como confirmaba el propio Néstor Lorenzo: "Es una posición donde a mí me interesa mucho la actualidad. La del Cucho es mejor que la de Rafa (Santos Borré), que nos dio siempre un montón durante el proceso. Fue duro llamarle para decírselo, pero prioricé el momento actual, que está siendo muy bueno en el caso de Juan Camilo con el Betis".

Una presunta reunión de los directivos de Rayados con los agentes del 'Cucho'

A finales de la semana pasada, por cierto, apuntaban desde ABC Deportes MX que se había producido una reunión telemática de los dirigentes de Rayados de Monterrey con la agencia que representa al 'Cucho' Hernández, en concreto 'You First', de la que los primeros habían salido con "sensaciones positivas" y referían "avances" en su posible contratación, pese a que la misma fuente añadía como futuribles los nombres de Rogelio Funes Mori y Fede Viñas para la delantera.

Aunque puede ser cierto que el ex sevillista y nuevo DT de los de Nuevo León, Matías Almeyda, haya pedido al colombiano para su nuevo proyecto, ya que "le gusta mucho lo que hace" el de Pereira, desde el entorno del artillero desmienten rotundamente estas informaciones, tildando de "fake" el citado cónclave. No parecía lógico que, tras volver a una de las cinco grandes Ligas, el '19' verdiblanco retomase la aventura americana, precisamente ahora que podrá estrenarse en la Champions League.

Los 25 millones de euros del Paris FC que se rechazaron en enero

Tal es la confianza del Real Betis en su apuesta por el 'Cucho' Hernández, que adelantó su llegada un semestre pese a tener que desembolsar 13 millones de euros, que sus responsables habrían rechazado el pasado mercado invernal una propuesta que doblaba su inversión (de 25 millones de euros, según 'Diario de Sevilla') procedente del Paris FC, que, aprovechando las conversaciones para cortar el préstamo de Yoan Koré al Betis Deportivo, intentó llevarse al colombiano, pero terminó gastándose 15 millones en un mediocentro del Auxerre (Rudy Matondo) y contratando para su vanguardia al ex sevillista Ciro Inmmobile, que estaba en paro.