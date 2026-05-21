Oficial: Matías Almeyda encuentra equipo menos de dos meses después de dejar Nervión

Destituido el 23 de marzo pasado como técnico blanquirrojo, los Rayados de Monterrey acaban de hacer oficial este jueves su desembarco por dos temporadas en el conjunto de Nuevo León, donde seguirá acompañado por Erik Lamela, Guido Bonini, Daniel Vega, Agustín Zalazar y Fabio Álvarez

El CF Monterrey ha hecho oficial este jueves 21 de mayo el acuerdo para que Matías Almeyda se convierta en entrenador del primer equipo albiazul durante los dos próximos años, confirmando los rumores que nacieron hace algunas semanas, prácticamente desde que dejó ser el DT del Sevilla FC. Ni dos meses ha estado en paro el de Azul, que fue destituido en Nervión allá por el 23 de marzo y que inicia ahora su segunda etapa en el fútbol mexicano, ya que fue responsable de las Chivas de Guadalajara entre 2015 y 2018, conquistando una Liga (el Clausura 2017), dos Copas MX (Apertura 2015 y Clausura 2017), una Supercopa MX (2016) y la Copa de Campeones de la CONCACAF (2018).

El 'Pelado', que llegó a tierras norteamericanas justo después de la etapa en su Argentina natal (en River Plate y Banfield) y antes de probar suerte en la MLS (San José Earthquakes) y Grecia (AEK de Atenas), será presentado en próximos días. "Matías y su cuerpo técnico comenzarán la preparación del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Almeyda tiene una trayectoria de más de tres décadas en el futbol profesional, en el que inició como futbolista y después dio el salto a la dirección técnica. Es un entrenador reconocido por su calidad humana, empatía y liderazgo, que posee un modelo de juego definido y coherente que implementa con exigencia y convicción", reza el comunicado.

"Esta combinación de cualidades le permite construir equipos con identidad, energía y protagonismo. Buscará llevar a Rayados a competir al más alto nivel y lograr los máximos resultados deportivos que espera y merece nuestra afición", concluye la puesta de largo virtual de un preparador que retorna en compañía de parte de su 'staff' en tierras hispalenses. Así, tendrá junto a él al preparador físico Guido Bonini, así como a un Erik Lamela que fue el último en formar parte de su equipo, tras dirigirle en Atenas y llamarle a filas como 'cicerone' impagable en el Sánchez-Pizjuán. También estarán con Almeyda los auxiliares Daniel Vega y Agustín Zalazar, amén del kinesiólogo Fabio Álvarez.

Fuertes rumores de que Antonio Cordón podría acompañarle en la aventura

La dirigencia de Rayados de Monterrey decidió despedir a finales de abril a 'Tato' Noriega y Héctor Lara como presidente deportivo y director deportivo, respectivamente, nombrando a Dennis te Kloesse y Walter Erviti como sus sustitutos. En las últimas semanas, se rumoreó un desembarco también en México de Antonio Cordón, que no seguirá como director de fútbol profesional del Sevilla FC. El de Granja de Torrehermosa ha estado hablando con varios clubes del país, entre ellos el albiazul de Nuevo León, que podría hacerle hueco en su organigrama, aunque todavía no ha definido el próximo paso de su carrera en los despachos.