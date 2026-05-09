Reunión con Almeyda para avanzar en su fichaje tras su fracaso en el Sevilla

El técnico argentino y su representante recibieron en Madrid a emisarios de Rayados de Monterrey, que buscan un nuevo impulso para su proyecto y se han lanzado a por el ex técnico nervionense

La etapa de Luis García Plaza al frente del Sevilla FC, de momento, sigue estando llena de dudas. Tres derrotas y dos victorias son el discreto balance del entrenador madrileño en el banquillo nervionense, al que llegó tras la destitución de Matías Almeyda. El argentino se fue criticando la forma de actuar de los dirigentes del club hispalense, a los que echó en cara que poco antes de ponerlo de patitas en la calle le estuviesen mostrando una aparente confianza. Pero lo cierto es que sus números invitaban irremediablemente al cambio.

Los números de Matías Almeyda en el Sevilla FC

El argentino puso fin a su segunda etapa en Nervión, donde ya militó como futbolista, después de 8 victorias, 7 empates y 14 derrotas en sus 29 choques en LaLiga, en los que dejó al Sevilla FC a tres puntos del descenso y como el equipo más goleado del campeonato. Pero desde que abandonó el Sánchez-Pizjuán no ha dejado de recibir ofrecimientos para abandonar de inmediato el paro. Han sido varios los equipos interesados. Pero aunque su primer objetivo era seguir en Europa, donde sí dejó huella al frente del AEK de Atenas, todo apunta a un regreso a México.

Una primera toma de contacto con Rayados de Monterrey

En este sentido, el periodista César Luis Merlo apunta que ya se ha producido una primera reunión para cerrar su fichaje por Rayados de Monterrey, el cual se encontraría muy avanzado, aunque aún no concretado del todo. En concreto, dicho cónclave tuvo lugar este pasado viernes en Madrid y en el mismo, además, del propio Almeyda, estuvieron presentes su agente, Santiago Hirsig, el nuevo presidente deportivo de club azteca, Dennis Te Kloese, y el aún director deportivo, Walter Erviti.

Los pobres resultados de Rayados de Monterrey

El ex equipo de Sergio Ramos ha firmado el peor primer semestre de los últimos 20 años, quedándose fuera de los 'play offs' de la Liga MX y cayendo eliminado en los octavos de la Champions de la Concacaf ante Cruz Azul. Por ello, el también argentino Nicolás Sánchez ha sido destituido y el ex sevillista se ha convertido en el candidato número uno para tratar de reflotar la nave de cara al Torneo Apertura 2026.

Así, se espera que a lo largo del fin de semana se produzcan nuevas reuniones en la capital de España para tratar asuntos más concretos como la duración del contrato, que podría ser por dos temporadas, y el salario. Un aspecto, en económico, que en principio no será obstáculo para que Almeyda regrese a un país en el que dejó un grato recuerdo, de ahí que mantenga un buen cartel.

Rayados de Monterrey ya lo buscó dos veces tras sus éxitos con el Chivas

Sus éxitos en el fútbol azteca entre 2015 y 2018, cuando estuvo al frente del Chivas de Guadalajara, avalan su más que posible fichaje por Monterrey. No en vano, conquistó una Liga MX, la última lograda por 'Rebaño Sagrado', dos Copas, una Supercopa y una Champions de la Concacaf. Por ello, Rayados ya lo pretendió en 2019, tras la salida de otro ex sevillista como Diego Alonso. Pero Almeyda ya tenía firmado un acuerdo con el San José Earthquakes de la MLS de Estados Unidos.

Años más tarde, en 2025, desde 'El Gigante de Acero' volvieron a llamar a su puerta para suplir a Martín Demichelis, pero tampoco fue posible convencerle. Ahora, a la tercera, podría ir la vencida. De aceptar, curiosamente, Almeyda tendría además a sus órdenes a varios jugadores con pasado nervionense, como Lucas Ocampos, Óliver Torres, 'Tecatito' Corona y Anthony Martial, aunque el francés ha sido apartado y se le busca equipo.

Otros dos clubes mexicanos lo tenían en su agenda

Además de Monterrey, otros dos clubes mexicanos se habían interesado también en el 'Pelado', como es el caso de América, que tiene igualmente a Diego Alonso entre sus candidatos, y Atlante. Ninguno de ellos, sin embargo, ha dado el paso adelante que sí ha dado Rayados, que podría devolver a Almeyda al ruedo apenas mes y medio después de su destitución en el Sevilla FC.