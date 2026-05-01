Anthony Martial, de fichaje invernal del Sevilla para luchar por LaLiga a ser apartado en México

Tras su paso por Nervión, la carrera de Martial fue en claro retroceso, pasando por Grecia -jugó en el AEK de Matías Almeyda- y México, donde ha sido apartado por Rayados de Monterrey mientras le buscan un nuevo destino

Anthony Martial es la viva imagen del Sevilla FC actual, que lucha in extremis por conseguir la salvación. De hecho, el delantero francés bien podría ser el punto de inflexión sevillista, marcando un antes y un después de la historia contemporánea de los de Nervión, que hoy malviven en Primera división y apuran sus opciones por evitar el descenso, mientras que no hace tanto tiempo luchaban por los puestos de Champions y, incluso, llegaron a tratar de lucharle LaLiga de tú a tú a los grandes.

Qué pasó con Anthony Martial.

El delantero francés Anthony Martial llegó al Sánchez-Pizjuán en enero de 2022 como un refuerzo de envergadura y con el claro objetivo sevillista de lucharle LaLiga al Real Madrid. El atacante lo hizo en préstamo hasta final de temporada y sin opción de compra por parte de un Sevilla FC que tampoco podía permitirse el hacerse cargo de una operación así. De hecho, los blanquirrojos afrontaron una elevada parte de su ficha para poder darle forma al negocio, en el que Martial también tuvo que poner de su parte, rebajándose el caché.

En definitiva, un importantísimo esfuerzo económico de entre 5-6 millones de euros por seis meses, que es lo que Martial pasaría como sevillista. Sin embargo, el Sevilla FC no obtuvo el premio esperado, acabando los de Nervión cuartos finalmente ese año tras una segunda en la que el equipo se acabó descolgando y en la que Martial nunca llegó a ser ese plus que requería la plantilla dirigida por Julen Lopetegui. Lo que entonces fue una decepción, hoy, con un horizonte mayor, se analiza como una posición envidiable, teniendo en cuenta las penurias actuales por las que araviesa el equipo sevillista.

El de Martial, un fichaje de relumbón que resultó un fiasco para el Sevilla FC

El de Anthony Martial por el Sevilla FC fue un fichaje que no cumplió con las expectativas, arribando con 26 años y con la vitola de haber sido internacional absoluto en 30 ocasiones con Francia. Un futbolista por el que el Manchester United había pagado en el verano de 2015 80 millones de euros, marcando entonces un récord en el fútbol galo.

En las seis temporadas y media que llevaba Martial en Mánchester, el galo había Martial había disputado 269 partidos oficiales, marcando 79 goles y contribuyendo a la conquista de una Europa League, una FA Cup, una Supercopa inglesa y una Copa de la Liga, aunque en las últimas fechas no había disfrutado de la continuidad que deseaba tras haber superado una lesión. Y eso, precisamente, es lo que buscaba al firmar por el Sevilla FC: volver a sentirse importante.

El rendimiento de Martial con el Sevilla FC de Julen Lopetegui

Como sevillista, la participación de Martial a las órdenes de Julen Lopetegui acabó siendo intrascendente, participando en 12 partidos en los que sumó tan sólo un gol y una asistencia. Los problemas físicos también le hicieron mella como sevillista, diluyéndose poco a poco su participación en los planes de Julen Lopetegui.

Como la del Sevilla FC, la trayectoria de Anthony Marthial fue en decadencia tras su paso por el Sánchez-Pizjuán, volviendo a un Manchester United en el que siguió sin ser importante, acabando un año después su contrato con más pena que gloria.

Ya como agente libre, Martial se marchó a Grecia, firmando por el AEK de Atenas que entrenaba Matías Almeyda. En tierras helenas mejoró sus registros, pero con la marcha del Pelado y los movimientos en el club acabó dando el salto a Rayados de Monterrey el pasado verano. En México firmó por dos temporadas más una tercera opcional, aunque las cosas no han ido como esperaban todos.

Unos problemas de indisciplina sirvieron para apartar a Martial del grupo el pasado mes de marzo, buscándose ahora una salida inminente para un jugador que mantiene un caché bastante más elevado que su rendimiento. El francés, de hecho, lleva semanas trabajando en solitario, habiéndose ausentado, incluso, a las pruebas de su equipo en El Barrial, donde el resto del plantel fue sometido a pruebas físicas tras el Clausura 2026. Su futuro en el club es incierto y ya se le vincula con la MLS.

Anthony Martial, hoy día, es una sombra de lo que apuntaba a ser. Justo lo mismo que un Sevilla FC que ha pasado de la noche al día a pasar de codearse con los grandes de Europa y de luchar por la Champions en LaLiga a competir por la salvación, algo que este curso se antoja especialmente complicado.