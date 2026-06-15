Bélgica- Egipto, en directo el partido del Grupo G del Mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo con ESTADIO Deportivo el encuentro entre Bélgica y Egipto correspondientes al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos. Los combinados de Rubí García y Hossem Hassam debutan hoy

En ESTADIO Deportivo te lo contamos minuto a minuto, con toda la emoción del encuentro.

Duelo clave del grupo G con dos selecciones que buscan empezar con buen pie en el torneo.

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Bélgica - Egipto en el Mundial 2026.

Con Rudi García como seleccionador de Bélgica desde 2025, los ‘Diablos Rojos’ buscarán recuperar competitividad después de quedarse fuera en fase de grupos en Catar 2022. Pero, ¡ojo! porque tanto Egipto como Bélgica vienen con ganas de darlo todo en el Mundial.

El partido entre será uno de los encuentros destacados de la fase de grupos del FIFA World Cup 2026, programado para hoy en el Grupo G. Un duelo que enfrenta a dos selecciones con estilos muy diferentes y que puede ser clave en la lucha por la clasificación a octavos de final.

El encuentro se disputará en el Lumen Field de Seattle, un estadio moderno que acogerá uno de los partidos más interesantes de la primera jornada del grupo. Este partido será fundamental para ambos equipos, ya que un buen resultado en el debut puede marcar el rumbo en una fase de grupos donde no hay margen de error.

La selección de Bélgica afronta el Mundial 2026 con una generación experimentada y jugadores de primer nivel en todas sus líneas. El equipo europeo sigue apostando por un estilo de posesión y control del juego, con gran calidad en el mediocampo.

Entre sus principales figuras destacan jugadores como en la creación, Romelu Lukakucomo referencia ofensiva y en la portería. Su objetivo es claro: volver a ser protagonista en una Copa del Mundo y competir por las rondas finales.

Egipto y el liderazgo de Mohamed Salah

Por su parte, Egipto llega con un bloque competitivo y un estilo basado en la velocidad y el contragolpe. El equipo africano confía en el talento de su gran estrella, , como principal arma ofensiva.

Egipto buscará aprovechar los espacios y sorprender a una selección belga que parte como favorita, pero que no podrá relajarse ante un rival con capacidad de generar peligro en transiciones rápidas.

Claves del partido

Bélgica intentará dominar la posesión y controlar el ritmo del encuentro, mientras que Egipto apostará por la intensidad y la rapidez en ataque. La eficacia en las áreas será determinante en un grupo donde cada punto es vital.

también en el Grupo G, este encuentro entre Bélgica - Egipto puede ser clave para definir la clasificación. Un buen resultado en la primera jornada podría encaminar el pase a octavos en el Mundial 2026.