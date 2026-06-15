Bélgica reacciona a tiempo para rescatar un intenso empate ante Egipto en el Mundial 2026 en Seattle

Los ‘Diablos Rojos’ mejoran tras un inicio irregular, pero no pasan del 1-1 ante una Egipto sólida y muy competitiva.

Bélgica no pasó del empate (1-1) ante Egipto en la jornada del Grupo G del Mundial 2026 disputada este 15 de junio, en un encuentro en el que el conjunto de Rudi García dominó gran parte del juego pero se encontró con un bloque africano muy sólido y un portero decisivo.

El combinado belga, liderado por Kevin De Bruyne, generó numerosas ocasiones, especialmente en la segunda mitad, pero la falta de acierto de Romelu Lukaku y las intervenciones de Xobeyr impidieron la remontada. Egipto, por su parte, supo aprovechar sus transiciones y resistir el empuje rival.

Emam Ashour adelanta a Egipto con un gol de gran potencia

Egipto abrió el marcador en la primera mitad gracias a Emam Ashour, que aprovechó un espacio en la frontal del área para conectar un potente disparo imposible para Thibaut Courtois. El tanto confirmó el buen planteamiento del conjunto africano, muy sólido atrás y vertical en sus salidas.

El gol obligó a Bélgica a acelerar su juego, aunque el equipo belga tardó en encontrar fluidez. Kevin De Bruyne no lograba conectar con los atacantes y Jérémy Doku apenas encontraba espacios ante una defensa muy cerrada.

De Bruyne firma el empate y mantiene viva a Bélgica

En la segunda parte, Bélgica subió líneas y encontró el empate por medio de Kevin De Bruyne, que finalizó una jugada de ataque para poner el 1-1 en el marcador y devolver a los suyos al partido.

El tanto dio aire a los ‘Diablos Rojos’, que pasaron a dominar con claridad y encerrar a Egipto en su área. Sin embargo, la falta de acierto en los últimos metros impidió la remontada.

Egipto resiste con orden y Courtois evita la derrota belga

Egipto mantuvo el bloque bajo durante toda la segunda parte, defendiendo con orden y aprovechando cada interrupción para enfriar el ritmo del partido. El equipo africano incluso tuvo opciones de contraataque para sentenciar.

En el tramo final, Bélgica acumuló centros y jugadas a balón parado, pero se encontró con una defensa muy sólida y con intervenciones clave de Shobeir, que sostuvo a su equipo en los momentos más críticos.

Grupo G igualado tras el debut de Bélgica y Egipto

Con este empate, ambos equipos suman su primer punto en el Grupo G del Mundial 2026, en un grupo que se prevé muy competido. Bélgica deja dudas en su capacidad de definición, mientras que Egipto refuerza su imagen de equipo incómodo y muy competitivo.

El conjunto de Rudi García deberá mejorar su eficacia si quiere aspirar al liderato del grupo, mientras que Egipto confirma que puede competir de tú a tú contra una de las selecciones europeas más potentes del torneo.

Ficha Técnica:

BÉLGICA: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Timothy Castagne (Nicolas Raskin, min.56); Amadou Onana (Maxim De Cuyper, min.56), Youri Tielemans, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne (Hans Vanaken, min.85), Jeremy Doku (Matias Fernandez-Pardo, min.85), Charles De Ketelaere (Romelu Lukaku, min.66).

EGIPTO: Mostafa Ahmed Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdi Fathi (Ibrahim Adel, min.88), Ahmed Abou El Fotouh (Karim Hafez, min.88); Mohanad Lasheen, Marwan Ateya, Mostafa Ziko (Zizo, min.76), Mohamed Salah (Hamza Abdelkarim, min.76), Emam Ashour (Rami Rabia, min.71).

GOLES:

0-1, min.19: Emam Ashour (Mohamed Salah)

1-1, min.66: Mohamed Hany (pp).

Gol en propia puerta Mohamed Hany en el minuto 66.

Árbitro:

Dirigido por el colegiado Ramón Navarro, asistido en las bandas por y Rafael da Silva Alves, mientras que en el VAR estuvieron Juan Soto y Leodan González.

Amonestaciones a Timothy (minuto 14) y Maxim de Cuyper (minuto 75) por parte de Bélgica.

En la selección belga, amonestó a Marwan en el minuto 13 y Ahmed Abou El Fotouh en el minuto 34.