El Mundial de 48 selecciones: cuando más no siempre significa mejor

La FIFA vendió una competición más inclusiva, pero las primeras jornadas han reabierto el debate sobre la pérdida de nivel en el torneo más prestigioso del fútbol

Durante años, la Copa del Mundo fue como llegar a la cima del Everest. Llegar a un Mundial era una conquista reservada a las mejores selecciones del planeta. Por eso cada partido tenía un valor especial y cada clasificación se celebraba como una auténtica hazaña.

Sin embargo, la ampliación a 48 equipos ha cambiado esa percepción. La FIFA ha apostado por un torneo más grande, más global y más rentable; pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es si es mejor.

La calidad, en el centro del debate

El organismo presidido por Gianni Infantino justificó la ampliación como una oportunidad para que más países pudieran participar en la gran fiesta del fútbol. Una idea difícil de cuestionar desde el punto de vista institucional.

Pero el fútbol no vive de las intenciones, sino de lo que ocurre sobre el terreno de juego.

Las primeras jornadas del Mundial 2026 han dejado partidos vibrantes, pero también varios encuentros marcados por una evidente diferencia de nivel entre las selecciones participantes. Incluso se ha llegado a decir que parecían partidos benéficos. Algunos resultados han reforzado la sensación de que determinadas selecciones todavía están lejos de la exigencia que tradicionalmente ha caracterizado a una Copa del Mundo.

Cuando clasificarse deja de ser una hazaña

Uno de los mayores daños colaterales de este nuevo formato afecta al propio proceso clasificatorio.

Durante décadas, grandes selecciones se quedaban fuera. Equipos históricos sufrían para obtener una plaza. Incluso algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial se perdieron Mundiales porque sus países no alcanzaron el nivel necesario.

Aquella dureza formaba parte del prestigio de la competición.

Con 48 participantes, el acceso es considerablemente más sencillo para muchas federaciones. Lo que antes era una meta extraordinaria empieza a percibirse como un objetivo mucho más accesible, reduciendo parte del valor simbólico que siempre tuvo clasificarse para una Copa del Mundo.

Las goleadas que alimentan las críticas

La FIFA insiste en que las goleadas siempre han existido. Y tiene razón.

Sin embargo, la diferencia es que anteriormente eran episodios puntuales dentro de una competición donde predominaba la igualdad entre las grandes selecciones. Hoy existe la sensación de que algunos enfrentamientos nacen ya desequilibrados.

Cuando el aficionado observa partidos cuyo resultado parece previsible antes del pitido inicial, la emoción disminuye.

No se trata de señalar a las selecciones más modestas. Al contrario. Muchas de ellas representan historias extraordinarias para el fútbol mundial. El problema surge cuando la diferencia competitiva es tan amplia que el espectáculo se resiente.

Más grande no siempre significa mejor

El fútbol necesita crecer. Necesita abrirse a nuevos mercados y ofrecer oportunidades a países emergentes. Nadie discute eso.

Lo que muchos aficionados cuestionan es si la mejor forma de hacerlo era ampliar el Mundial hasta las 48 selecciones.

Porque una competición puede ser más grande sin ser necesariamente mejor. Puede generar más ingresos sin producir más emoción. Puede sumar participantes y, al mismo tiempo, perder parte de la exclusividad que la hizo especial.

Quizá el Mundial de 48 equipos termine funcionando con el paso de los años. Quizá las nuevas selecciones reduzcan la distancia competitiva y el debate desaparezca.

Pero, de momento, las primeras sensaciones invitan a una reflexión incómoda para la FIFA: el torneo es más largo, más amplio y más rentable. Lo que todavía está por demostrar es que también sea mejor.