La emocionante historia de Pedro Porro con su abuelo: "Era uno más de la convocatoria y le daba un euro por cada gol"

Los primeros entrenadores de Pedro Porro, Carlos Moreno y Benito Cerrato, han confesado en ESTADIO Deportivo la importancia que tuvo su abuelo, Antonio Sauceda, que le acompañaba todos los partidos en sus inicios en el fútbol

Pedro Porro ha sido un jugador determinante en la Selección española, que se ha proclamado campeona del mundo por segunda vez en su historia en este Mundial 2026. El lateral derecho del Tottenham se ganó el puesto de titular para Luis de la Fuente y ha sido clave en varios partidos de esta competición, pero su talento en el fútbol viene desde hace tiempo. El jugador extremeño destacaba desde sus inicios en el fútbol base, y parte de ese mérito es de su familia, siempre arropado por sus abuelos y sus padres.

En ESTADIO Deportivo hemos hablado con sus primeros entrenadores para conocer tanto el carácter como el juego de Porro desde sus inicios en la cantera del Gimnástico de Don Benito. Ya hablaron sobre su talento goleador y su liderazgo en el equipo a pesar de ser un niño, pero también confiesan historias emocionantes, confirmando una vez más la importancia que han tenido sus abuelos, y en general su familia, en su vida.

- ¿Cómo era Pedro Porro en sus primeros años en el fútbol base?

Carlos Moreno: era un niño que se hacía querer. Un niño muy familiar, estaba siempre rodeado de la familia. Estaba siempre con el abuelo. Siempre estaba con la pelota en la mano, antes de entrenar, después de entrenar. Estaba siempre en lo que ahora es la Ciudad Deportiva, que curiosamente lleva su nombre.

Una de sus características dentro del campo era el gol. De hecho, cuando jugaron recientemente la semifinal del Mundial, lo vi con los amigos y uno de los amigos me decía: "¡Jolín! Siendo defensa, cómo ha definido, qué golazo". Y digo: "Es que Pedro eso lo lleva en la sangre, es que él siempre ha jugado de delantero". Él, además, categoría por la que iba pasando (infantiles, cadetes...), siempre era el goleador del equipo, metía muchísimos goles. Él tiene sangre fría, como se suele decir, sabe definir muy bien, no se pone nervioso y define muy bien. Entonces a mí no me sorprendió porque es que era un goleador.

- ¿Cómo de importante fue para Pedro Porro el apoyo de su familia?

Carlos Moreno: Con el abuelo tenemos muchísimas anécdotas. El abuelo siempre ha estado presente en su vida y era una persona que a lo mejor a las 7 de la mañana quedábamos para viajar a otros pueblos a jugar y él era el primero en llegar. Parecía que también entraba en la convocatoria, eran 16 jugadores más el abuelo. Y aparte, el abuelo siempre le tenía dicho que cada vez que metiera un gol le daba un euro. Yo recuerdo que terminaba la temporada y el abuelo se gastó bastante dinero en Pedro.

Antonio es una persona que se hacía notar, se hacía querer allá donde fuéramos, era entrañable. Le guardo mucho cariño al abuelo. Además en el homenaje que le hicieron el otro día en Don Benito también estuvo ahí en primera línea. Pedro siempre que hace una entrevista nombra a la familia y al abuelo, es una persona muy cercana. Pero sobre todo al abuelo le tiene presente. Lo primero que hizo cuando llegó aquí a Don Benito fue lógicamente ir a casa del abuelo a enseñarle la medalla y cuando estaba allí en Estados Unidos en la convocatoria con la Selección, le llamaba diariamente.

Benito Cerrato: Sus padres era era difícil que vinieran porque estaban trabajando lógicamente. Pero siempre venía su abuelo. Su abuelo siempre le acompañaba y nos acompañaba siempre en todos los viajes. Él venía siempre en el autobús, y si no podía ir en autobús por lo que sea, pues como yo siempre iba en coche por si acaso, por si acaso pasaba algo, se venía conmigo e íbamos siempre juntos.

- ¿Qué tenía Pedro que no tenían otros chicos en la cantera?

Pues para mí eso, lo que le ha hecho llegar hasta donde ha llegado: aparte de las cualidades que tiene tan buenas, pues esa competitividad, esa garra, esa personalidad. Aparte de la constancia, el esfuerzo, sobre todo para mí es que un niño muy humilde. Muchos de los compañeros que tenía en aquella época ahora son amigos suyos. Sigue manteniendo las amistades desde aquella época. Incluso ahora recientemente con lo del Mundial, han ido amigos suyos de aquí de Don Benito, que eran compañeros suyos han ido a acompañarle a Estados Unidos al Mundial. Todavía conserva las amistades, viene aquí al pueblo y es uno más. Para mí es un chico sencillo, humilde, cercano y aparte, pues eso, que con esfuerzo, trabajo y constancia ha llegado a donde ha llegado.

- ¿En algún momento pensaste que Pedro podía llegar al fútbol profesional?

Carlos Moreno: Sí. Tiene muy buenas condiciones, muy buenas cualidades, pero es que aparte es un chico que nunca se da por vencido, que siempre quiere más, aspira a más y todo lo está logrando a base de esfuerzo. Y es que eso le viene desde pequeño. Un ejemplo: él fue con la Selección Extremeña siendo cadete de primer año, perdió la Selección Extremeña 7-6. Él metió los seis goles del equipo y se fue con un mosqueo que no veas porque había perdido el equipo, a pesar de que él había metido seis goles. Eso te dice el carácter que tiene. Desde pequeño ha estado siempre con esa garra, esa personalidad. Lógicamente nunca piensas que puede ser campeón del mundo, pero sí que se le veía que podía llegar por las cualidades y el carácter que tiene.

¿Qué sentiste tú al verlo proclamándose campeón del mundo y además siendo fundamental en el equipo?

Carlos Moreno: Aquí lo hemos vivido con mucha ilusión y yo particularmente con mucho orgullo. Porque la verdad es que ha llevado tanto el nombre del club, un club humilde como el Gimnástico Don Benito, y el del pueblo, el de Don Benito, por todo el mundo como lo ha llevado... pues la verdad que es para sentirse muy orgulloso.

Benito Cerrato: Yo en una conversación de estas que se dicen. Un día le dije a su madre, siendo infantil, "este chico, tu niño va a ser profesional". "Tú estás loco" me dijo ella. Digo: "que sí, va a llegar a ser profesional". Pero nunca me imaginé que iba a llegar a donde ha llegado. Digo: "Bueno, pues llegará a ser profesional por estos, jugador de Segunda RFEF o de Primera RFEF". O alguna cosa de esas. Pero se le notaba el talento desde pequeño.