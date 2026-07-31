NEC Nimega - Sevilla, en directo el quinto partido de la pretemporada sevillista

Sigue minuto a minuto con ESTADIO Deportivo este nuevo encuentro amistoso del conjunto nervionense, que inició el jueves su 'stage' en Países Bajos y que hasta ahora suma dos triunfos, un empate y una derrota con sólo tres tantos a favor

Esta visita al NEC Nimega es el quinto amistoso de la pretemporada del Sevilla FC y el primero en esta concentración en Garderen que se inició este pasado jueves, en la que también se medirá el domingo al FC Utrecht y que concluirá el 7 de agosto para viajar a Alemania, donde el día 8 cierra el calendario estival contra el Bayer Leverkusen .

Abrimos ya el directo en el que te vamos a contar, minuto a minuto, el duelo que a partir de las 19:00 horas van a disputar el NEC Nimega neerlandés y el Sevilla FC en el Goffertstadion de la ciudad neerlandesa.

Sevilla 1-0 Juventud Torremolinos: el acierto de Miguel Sierra, los galones de Suazo y Juan Iglesias, la soltura de Sangante, la inteligencia de Guridi...

Akor Adams, con su traspaso al Venezia FC cerrado a falta de oficialidad, no tuvo minutos en un encuentro en el que los nuevos fichajes debutaron con buen rendimiento y los canteranos se esforzaron por demostrar a Luis García Plaza que puede contar con ellos. Así fue el debut estival, minuto a minuto .

El acierto de Miguel Sierra, los galones de Suazo y Juan Iglesias, la soltura de Sangante, la inteligencia de Guridi...

Partido para olvidar de los nervionenses, que no pudieron reponerse en la reanudación del golazo en la fase anterior de Hasic, entre otras cosas porque la lluvia y el viento convirtieron en una odisea hasta el hecho de mantenerse en pie; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

El Sevilla FC se hace con el IV Trofeo Puertas de Córdoba gracias a un penalti parado por el portero canterano en el ecuador de un partido con varias tanganas y dos expulsados que se decidió en la tanda con victoria nervionense por 4-5. Así te lo contamos

Con 'falso 9' se adelantaron los blanquirrojos, que conseguían por medio del atacante catalán su primer tanto en jugada de la pretemporada, rematando la faena el extremo granadino para invalidar el rápido empate de Anuar en un despiste; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

Entre las altas, destacan el estreno en una lista de Julio Díaz, quinto fichaje para la 26/27 y que puede debutar esta tarde. También, Juanlu Sánchez y Andrés Castrín, recuperados ya de sus respectivas dolencias físicas; pero no así Marcao Teixeira. El central brasileño sigue con molestias y se ha quedado trabajando en Sevilla. Tampoco se desplazaron los futbolistas que han sido descartados y que están buscando salida: Chidera Ejuke, Rafa Mir, Adrià Pedrosa, Joan Jordán, Fábio Cardoso y Fede Gattoni.

Luis García Plaza se ha llevado 28 futbolistas a los Países Bajos y a ellos se sumarán el domingo los dos mundialistas, Sow y Vargas. Entre ellos, sólo hay 13 jugadores del primer equipo disponibles; ya que el otro es el lesionado Alfon González, que ha viajado para seguir su recuperación en Garderen. Los otros 15 son canteranos .

La visita del Sevilla FC sirve al equipo dirigido por Dick Schreuder para ultimar su preparación. El NEC llega a este amistoso mucho más rodado, ya que el próximo fin de semana debuta en liga ante el Telstar y la semana siguiente juega la previa de Champions ante el Olympiacos de José Luis Mendilibar.

Fundado en 1900, el NEC Nimega viene de realizar la mejor campaña de su historia: tercero en la Eredivisie, clasificado para la previa de la UEFA Champions League tras 18 años de ausencia europea y subcampeón de la Copa neerlandesa. En su palmarés solo figuran dos títulos de segunda división y seis finales coperas.

Luis García Plaza sale con Vlachodimos en portería; Carmona y Suazo en los laterales, escoltando a una pareja de centrales formada por Sangante y Kike Salas ; con Manu Bueno y Nico Guillén en la zona ancha; Peque por delante de ambos acompañando a los extremos Jesuly y Oso ; e Isaac Romero como hombre más adelantado

Para su último amistoso de pretemporada antes de dos citas oficiales muy importantes para el NEC, Dick Schreuder sale con Gonzalo Crettaz en portería; Sandler, Storm y Fonville en línea de tres centrales; Nejasmic será el pivote, acompañado de Sano y escoltados en los carriles largos por Ouaissa en la derecha y Bischoff en la izquierda . Arriba, Lebreton y Chery harán como enganches, con Linssen en la delantera

El Goffertstadion de Nimega llegó a tener capacidad para 30.000 espectadores a finales del siglo pasado; pero actualmente sólo tiene aforo para unas 12.000 localidades, que además este viernes se verán reducidas de forma importante debido a unas obras que el NEC está realizando para adecuarse a las exigencias de la UEFA.

Desde el club nervionense confirman que es una decisión técnica y que no se debe a ningún problema físico del griego

Justo antes de saltar a calentar se ha conocido que Alberto Flores será el titular en la portería y Vlachodimos se queda como suplente

En toda la historia, el único futbolista que ha vestido las camisetas del NEC y del Sevilla es Mark van den Boogart, centrocampista formado en el Feyenoord que llegó a la cantera sevillista en 2005 y que logró, con una cesión al Dordrecht de por medio, el histórico ascenso a Segunda en 2007. Ese mismo verano se marcharía traspasado al NEC

El canterano del Betis Rober González ha pertenecido los tres últimos cursos al NEC Nimega, aunque en los dos últimos fue cedido al Racing y al Zaragoza, respectivamente.

Despeje apurado hacia la banda de Alberto Flores, que recordemos que se ha hecho con la titularidad a ultimísima hora

El balón se marcha fuera pero muy cerca del poste derecho de la portería de Gonzalo Crettaz

El lebrijano ve que el portero estaba muy adelantado y le pega desde campo propio, dentro del círculo central.

Se trastabilló en su intento de recorte ante la presión de Linssen dentro de su propio área. Esta vez, Sangante fue en su ayuda

Oso cuelga un centro blandito en una falta lateral que atacan en el área pequeña Sangante y el central canterano, que es quien acaba rematando, aunque muy flojo y a las manos del meta local pese

Avanzó en conducción, recortó una vez, recortó una segunda para pisar área... y se cayó cuando se quedaba solo ante el portero

Después de varios rechaces en el área del Sevilla, Chery suelta un derechazo que repele el meta canterano con una gran estirada

El lebrijano recibió en la frontal tras una dejada de Manu Bueno y recortó bien para perfilarse, pero su disparo salió raso y flojo, fácil para el meta del NEC

Se veía venir. Tras otro largo rondo del NEC Nimega, el balón le cae en la frontal a Ouaissa, que tira la pared con Linssen y bate con un zurdazo raso a Alberto Flores

Estuvo rápido el portero del Sevilla y el atacante visitante llegó tarde, arrollándole y causándole una aparatosa caída y mucho dolor en su tibia

Otro error de Sangante se come un pase desde el campo del NEC y Bischoff corría solo hacia el área

El anterior misil se estrelló en el larguero y este zurdazo se ha ido rozando el poste. Casi llega el segundo del NEC

El hispano argentino avanzó en conducción, soltó un flojo disparo centrado con su pierna diestra (la menos buena) y el mal rechace de Gonzalo Crettaz lo manda a la cazuela Isaac Romero, que se estrena en esta pretemporada

El Sevilla FC ha elevado el listón de la exigencia en el trabajo de pretemporada y, después de tres semanas trabajando en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros -a excepción del fin de semana en Polonia-, este pasado jueves se ejercitó por la mañana para viajar por la tarde a los Países Bajos. En concreto, el equipo nervionense se concentrará durante 10 días en Garderen y allí ha realizado el primer entrenamiento en la mañana de este viernes; sólo unas horas antes de enfrentarse al NEC Nimega neerlandés en el quinto amistoso de la pretemporada.

El Sevilla FC, en busca del gol perdido

Después de la sesión matinal de activación en las instalaciones de la Asociación de Fútbol Stroe, el Sevilla FC visitará a este equipo de la Eredivisie en el Goffertstadion de Nimega. El balón echará a rodar a partir de las 19:00 horas y ESTADIO Deportivo narrará, minuto a minuto, este quinto encuentro estival. Una de las consignas claras de Luis García Plaza en esta recta final de la pretemporada ante rivales de mayor entidad es la de mejorar las prestaciones ofensivas. No en vano, sólo suma tres goles a favor en los cuatro partidos anteriores.

Miguel Sierra, 'pichichi' de la pretemporada con dos dianas

La pretemporada 2026 arrancó el 11 de julio con un duelo a puerta cerrada ante el Juventud Torremolinos CF (1-0) que se resolvió con un tanto de penalti de Miguel Sierra. El extremo granadino es el máximo goleador veraniego del Sevilla, ya que repitió en el último choque: el pasado día 26, de nuevo en la ciudad deportiva y sin público, marcó uno de los dos tantos contra la AD Ceuta (2-1).

El otro lo hizo Peque. Nadie más ha visto portería. Entre medias, el equipo blanquirrojo cayó en su visita al KS Cracovia (1-0) y se llevó el IV Trofeo Puertas de Córdoba en la tanda de penaltis (4-5) después de llegar al 90' con 0-0 en el marcador del duelo contra el Córdoba CF.

La venta de Akor Adams al Venezia FC que deja a Isaac Romero como único punta en nómina y este pobre registro anotador en pretemporada obligan a José Ignacio Navarro a acertar con el '9' que busca en el mercado de fichajes. El Sevilla FC ya ha anunciado cinco refuerzos, el último de ellos es un Julio Díaz que a priori vivirá este viernes su debut; pero hacen falta muchos más.

Sólo hay 12 futbolistas disponibles con ficha del primer equipo

No en vano, de los 28 futbolistas con los que han viajado a los Países Bajos sólo hay 13 con ficha del primer equipo y uno de ellos es el lesionado Alfon González, que aún tardará en estar disponible. Los otros 15 son jugadores del Sevilla Atlético o incluso del Juvenil A de División de Honor.

Lo positivo es que, a excepción del mencionado caso de Alfon, los otros 27 están a disposición de García Plaza. En Sevilla sólo se ha quedado Marcao Teixeira, que sigue con molestias y seguirá un plan individualizado; además de los descartes Chidera Ejuke, Rafa Mir, Adrià Pedrosa, Joan Jordán, Fábio Cardoso y Fede Gattoni.

Tampoco están aún los mundialistas Djibril Sow y Rubén Vargas, que se sumarán este próximo domingo directamente a la concentración en Garderen. Ese mismo día, el 2-A (14:30 horas), tendrá lugar el penúltimo test: contra el FC Utrecht. Es decir, los suizos sólo dispondrán del choque del día 8 contra el Bayer Leverkusen alemán antes de que arranque oficialmente la temporada 2026/2027.