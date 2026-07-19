KS Cracovia 1-0 Sevilla FC: Derrota por la mínima bajo un aguacero

Partido para olvidar de los nervionenses, que no pudieron reponerse en la reanudación del golazo en la fase anterior de Hasic, entre otras cosas porque la lluvia y el viento convirtieron en una odisea hasta el hecho de mantenerse en pie; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

El Sevilla FC cayó este domingo por la mínima (1-0) en su histórica visita al KS Cracovia, que se adelantó en el primer tiempo en una jugada ensayada y que, aunque llegó menos que su oponente, lo hizo con más peligro, hasta el punto de que Arouna Sangante, por dos veces, y entre Alberto Flores e Ibra Sow, en la reanudación, evitaron males mayores bajo un aguacero que convirtió el césped en impracticable. Jesús Cruz, con el tiempo prácticamente cumplido, puso a prueba al juvenil Jakub Chrapusta en el único remate claro entre palos de la reanudación, aunque el marcador desfavorable ya no se movería. Lo mejor, que no hubo lesionados ni accidentes que lamentar.

Desde el pitido inicial pudo verse a un conjunto foráneo con ganas de tener la pelota y de llevar la iniciativa, circunstancia que contradijo a ratos el voluntarioso anfitrión. Con todo, a los de Luis García Plaza les costó llegar con claridad a la meta defendida por Sebastian Madejski, casi un espectador de excepción ante el buen hacer de sus defensores, que, por ejemplo, bloquearon con éxito una doble ocasión de 'Peque' Fernández y Jon Guridi en el ecuador de esta fase. Una tesitura que hizo animarse a los polacos en el cuarto de hora final, empezando por una vaselina de Kahveh Zahiroleslam sobre la salida de Odysseas Vlachodimos salvada bajo palos por Arouna Sangante.

No fue la única acción determinante del ex de Le Havre, que se cruzó a tiempo para impedir que Martin Minchev empujara a la red en el segundo palo un servicio de Otar Kakabadze tras una acción muy protestada en la que el colegiado Sebastian Karsny estorbó a Peque y propició un contragolpe peligroso. Por entonces ya perdían los nervionenses, que protestaron una presunta obstrucción de los atacantes rojiblancos, aunque el zurdazo junto al palo de Ajdin Hasic, en una falta indirecta y ensayada, resultaría inapelable. Con el descanso en el horizonte, pudieron empatar Kike Salas (testarazo al larguero) y Miguel Sierra (zurdazo raso y seco contra el poste).

En la reanudación no hubo cambios de salida, más allá de la aparición de una pertinaz lluvia y un viento racheado que dificultaba cada vez más el raseo del esférico. Este factor contribuyó, junto a una permisividad del colegiado que sacaba de quicio a García Plaza, al juego subterráneo, con alguna entrada inoportuna y hasta una tangana tras encararse Manuel Ángel con Mateusz Klich. Cumplido el cuarto de hora, el carrusel de cambios en busca de la igualada, si bien el agua hacía estragos en el césped, frenando algunos centros y acelerando otros, por lo que sólo quedaba acudir al juego directo.

La recta final resultó para olvidar, pues las refriegas fueron continuas. Amarillas a diestro y siniestro, más una roja al descentrado Joaquín Martínez 'Oso' por mandar un pelotazo contra el asistente, enfadado por una decisión del ayudante de Sebastian Krasny. En lo puramente deportivo, casi nada que contar, si bien es cierto que entre Alberto Flores e Ibra Sow, el primero con un paradón y el segundo, despejando de cabeza bajo palos, impidieron la sentencia del Cracovia, que también se salvaría del empate sobre la bocina en un centro de José Ángel Carmona que embocó bien con la testa Jesús Cruz para que el recién ingresado Jakub Chrapusta desviara providencialmente.

Ficha técnica del amistoso KS Cracovia - Sevilla FC

KS Cracovia: Madejski (Chrapusta 88'); Kakabadze (Dej 74'), Baumgartner (Henriksson 70'), Traoré (Marciniak 74'), Perkovic (Burlet 61'); Al-Ammari (Kameri 61'), Klich (Marchwinski 74'), Knap (Praszelik 74'); Hasic (Selan 74'), Minchev (Pila 70') y Zahiroleslam (Glik 74').

Sevilla FC: Vlachodimos (Alberto Flores 61'); Juan Iglesias (Jesús Cruz 68'), Sangante (Carmona 61'), Kike Salas (Iker Muñoz 68'), Suazo (Pedrosa 68'); Agoumé (Nico Guillén 61'), Guridi (Manu Bueno 68'); Miguel Sierra (Oso 68'), Peque (Ibra Sow 61'), Manuel Ángel (Ejuke 61'); e Isaac Romero (Mario Díaz 68').

Árbitro: Sebastian Krasny (polaco). Roja directa al nervionense Oso (84'). Amarillas a los locales Perkovic, Klich, Knap y Glik, así como a los visitantes Agoumé, Peque, Manuel Ángel y Carmona.

Gol: 1-0 (30') Hasic.

Incidencias: Partido conmemorativo del 120º Aniversario del KS Cracovia, disputado en el Stadion Cracovii im. Józefa Piłsudskiego de Cracovia ante 10.175 espectadores.