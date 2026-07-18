El experto en cumpleaños en Cracovia devuelve la visita 103 años después

Los 'Pasy' celebran este año sus 120 años de vida con una invitación a los nervionenses, que hicieron lo propio en 2006 con el centenario del vecino Wisla, aunque la relación sevillista con la Pequeña Polonia data de principios del siglo pasado, cuando ejerció de anfitrión en la capital andaluza

El Sevilla FC disputa este domingo 19 de julio su segundo amistoso de pretemporada, tras el 1-0 en la Carretera de Utrera ante el Juventud Torremolinos. Será en Polonia, a donde arribaron los nervionenses este viernes para celebrar en la víspera un entrenamiento bastante especial en la ciudad deportiva del Miejski Klub Sportowy y participar en los actos protocolarios del 120º Aniversario de su anfitrión el KS Cracovia. Curiosamente, en 2006, fue el invitado también en el partido del centenario del vecino Wisla, por lo que empieza a especializarse en estas lides a 300 kilómetros de la capital del país, Varsovia, donde levantó su cuarta Europa League.

Más tarde que temprano, gentileza de vuelta

Pero aún más llamativo resulta el hecho de que los blanquirrojos estén devolviendo una visita que data de hace 103 años. Porque, en 1923, los 'Pasy' realizaron una gira por España que les llevó a jugar amistosos dobles con FC Barcelona, Valencia CF, Real Madrid y RC Celta de Vigo, acabando aquella aventura en la capital hispalense. Allí, el Campo de la Reina Victoria albergaría los días 6 y 7 de octubre sendos 'bolos', el primero de los cuales terminó con goleada local por 3-0, con dos goles de Kinké y uno de Spencer. Los centroeuropeos se tomarían la revancha al día siguiente (2-3) con doblete de Spencer y un 'hat-trick' de Chruściński para los de la Pequeña Polonia.

"Curiosamente, Spencer y Herminio se convertirían en los primeros internacionales sevillistas de la historia en ese mismo escenario solo dos meses después, en un amistoso ante Portugal que supuso el debut de la selección española en territorio andaluz", añade el departamento de historia del Sevilla FC, que ofrece un documento casi incunable: la correspondencia cruzada aquellos días de principios del siglo XX entre ambas instituciones en una era sin redes sociales, internet ni los grandes avances tecnológicos actuales.

Recuerdos de unos inicios dorados

"Aquel Sevilla FC estaba dirigido por el irlandés Charles O'Hagan, considerado el primer entrenador de la historia del club con funciones totalmente delimitadas. Unos días antes de recibir al Cracovia, había goleado al Español de Cádiz por 6-0 en la segunda jornada del Campeonato de Andalucía 1923/1924. Un torneo que los nervionenses revalidarían con pleno de victorias. Este domingo, más de un siglo después, el Sevilla FC les devuelve la visita en un fútbol que poco tiene que ver ya con aquél, pero en el que queda patente una vez más el enorme peso de la historia", recuerda la entidad nervionense.