El Sevilla sorprende, en plena incertidumbre, con el primer amistoso de otra pretemporada austera

Pese al caos institucional, el club ha empezado a ofrecer detalles de la pretemporada al confirmar el desplazamiento a Polonia para medirse al KS Cracovia por un motivo festivo

El caos institucional en el que se encuentra envuelto el club nervionense, agravado por el cambio de oferta de Sergio Ramos, no ha impedido que el Sevilla empiece a dar pasos al frente en la planificación de la pretemporada, lo que resulta esencial al restar poco más de un mes para la vuelta al trabajo.

En este sentido, la entidad de Eduardo Dato ha sorprendido en la mañana de hoy con el anuncio oficial a través de sus medios del primer amistoso para la preparación del próximo curso, para el que todavía no hay entrenador decidido -Luis Plaza ha renovado automáticamente, pero su continuidad no está garantizada-, ni se conoce en qué manos estará la entidad.

De esta manera, mediante un comunicado, el Sevilla Fútbol Club ha confirmado la primera cita cerrada para la pretemporada venidera, que tendrá lugar en Polonia en la segunda quincena de julio.

El primer amistoso cerrado del Sevilla, contra el KS Cracovia

Así, la entidad sevillista ha explicado que "el equipo nervionense se desplazará a tierras polacas para disputar un amistoso el próximo domingo 19 de julio a las 16:00 horas contra el KS Cracovia" con motivo del 120º aniversario de la fundación del club polaco.

Dicho partido, encuadrado ya en la agenda veraniega de los nervionenses, se disputará en el estadio del club local, el Cracovii im. Józefa Piłsudskiego, con capacidad para unos 15.000 espectadores. El KS Cracovia ha terminado el decimotercero en el campeonato liguero de Polonia.

Dos precedentes de hace 103 años contra el KS Cracovia

En su comunicado, el Sevilla recuerda que será la segunda vez que el equipo visite Cracovia, pues hace 20 años, en septiembre de 2006 se desplazó a la localidad polaca para medirse con su eterno rival, el Wisla, y que se ha enfrentado en dos ocasiones al KS Cracovia, aunque hace nada más y nada menos que 103 años.

"El KS Cracovia disputó dos amistosos contra el Sevilla FC en el Campo de la Reina Victoria. El 6 de octubre, el primero acabó con victoria sevillista por 3-0, con dos goles de Kinké y uno de Spencer. Justo al día siguiente, se disputó otro duelo con 2-3 final para los polacos. En esa revancha, Spencer hizo los dos goles sevillistas y Chruściński firmó un triplete para el Cracovia", explica el comunicado nervionense.

Pretemporada marcada por la drástica situación económica

Es el primer detalle que se conoce de la pretemporada 26/27, que, , como en las anteriores, estará condicionada por las limitaciones económicas y las necesidades de ahorrar lo máximo posible, por lo que, una vez más, el grueso de la pretemporada se llevará a cabo en las dependencias de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para solo viajar para la disputa de los amistosos.