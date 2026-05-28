Facilidades al Sevilla para reforzar la portería con el fichaje de Diego Conde

Ante lo ocurrido con Sergio Ramos, el Sevilla acelerará la próxima semana las gestiones para fichar a un portero, con el madrileño como prioridad, y desde Villarreal apuntan a ESTADIO que su llegada sería en condiciones muy ventajosas

En una situación de plena incertidumbre por el volantazo en la compraventa del club por el cambio en la propuesta de Sergio Ramos a los máximos accionistas, en el seno del Sevilla se ha trazado ya un plan alternativo con José Ignacio Navarro como director deportivo interino y elegido para el cargo si finalmente no hay cambios de manos al frente de la entidad sevillista.

Así, en los últimos días ya se ha empezado a tantear el terreno para recuperar en lo posible el tiempo perdido y se ha establecido la próxima semana como fecha para acelerar los movimientos si se torcía, como así ha sido, la negociación para la el desembarco del camero, con una prioridad sobre la mesa: la portería.

Sin porteros ahora mismo para el inicio de pretemporada, José Ignacio Navarro está centrado en esta tarea, iniciada ya de la mano de Antonio Cordón y, como ha confirmado ESTADIO Deportivo, el primer nombre de la lista, que no el único, pues precisa la llegada de dos arqueros, es Diego Conde, meta del Villarreal, que jugó 90 minutos la recién terminada temporada al tener por delante a Luiz Junior y Arnau Tenas.

El Sevilla encuentra buena predisposición en el Villarreal por Diego Conde

Por ende, el meta madrileño de 27 años y que estuvo en el punto de mira nervionense cuando brilló en el Leganés, saldrá con total seguridad del Villarreal en el este mercado estival y el Sevilla ya ha iniciado los contactos para conocer las condiciones del futbolista y del club castellonense a la espera de poder avanzar cuando se aclare la situación institucional, en este momento un polvorín por lo sucedido ayer en la reunión en Ramos y los accionistas adelantada por esta redacción el martes.

De este modo, en Nervión se habrían topado con una buena predisposición en el club amarillo, con el que guarda una buena relación tras la operación en enero por Alfon y otras negociaciones independientemente que llegarán a buen puerto.

Y es que desde Villarreal, fuentes muy cercanas a la alta cúpula de La Cerámica, afirman a ESTADIO Deportivo que el club amarillo dará facilidades para la salida de Diego Conde al no entrar en los planes del siguiente proyecto a pesar de la marcha de Marcelino García Toral y la llegada de un nuevo entrenador.

Las fórmulas preferida por el Sevilla y por el Villarreal

En este sentido, aseguran a este medio que Conde tiene las puertas completamente abiertas para marcharse e insisten que, a priori, se prefiere la vía del traspaso definitivo antes que la cesión aunque termine contrato en 2029, pero por una cantidad muy baja o incluso solo con pluses.

Un montante que resultaría asumible, sobre el papel, en el Ramón Sánchez-Pizjuán para un puesto primordial tras la finalización de la cesión y consecuente adiós de Vlachodimos, imposible de retener por las cifras exigidas por el Newcastle.

Posiblemente, el Sevilla prefiera la cesión con opción a compra para que no suponga ningún desembolso inmediato y tampoco se descarta que el Villarreal estuviera por la labor al margen de su preferencia.

El futbolista, obviamente, desea salir ante la falta de oportunidades y le gustaría continuar en España, por lo que ve con buenos ojos la opción del Sevilla, máxime cuando partiría en teoría como titular.