Ya se mueven para llevarse a Vlachodimos del Sevilla

Desde Turquía se apunta que el Besiktas ha pasado a la acción y su presidente incluso se habría desplazado a España para avanzar en la contratación del meta griego y su compatriota Pavlidis, delantero del Benfica

Una vez echado el cierre a la temporada, con una nueva derrota ya intrascendente ante el Celta de Vigo, el Sevilla FC afronta otra decisiva semana en la que debe aclararse, en un sentido u otro, el proceso de compra de la mayoría accionarial del club por parte de Five Eleven Capital. Ese incierto futuro institucional mantiene paralizada la planificación deportiva. Aunque hay varios futbolistas del actual plantel que acaban contrato en junio y la mayoría de ellos ya sabe que no continuarán.

Así, César Azpilicueta ya ha anunciado incluso su retirada del fútbol, mientras que Nyland y Maupay también se han despedido de la afición y tampoco hay dudas sobre el adiós de Januzaj o Alexis Sánchez. De momento, por contra, se mantiene la incógnita sobre Nemanja Gudelj, el único al que se le podría ofrecer la renovación, al tiempo que los cedidos Batista Mendy y Odysseas Vlachodimos también parecen tener ya los dos pies fuera de Nervión.

Vlachodimos no descartaba seguir en el Sevilla FC, pero el Newcastle quiere sacar tajada

En el caso del portero griego, a los técnicos les habría encantado seguir contando con sus servicios. No en vano, ha ofrecido un gran rendimiento y existe el convencimiento general de que al equipo nervionense le podría haber ido mucho peor sin su concurso. No hay dudas de que fue el gran acierto de Antonio Cordón -o casi el único- el pasado verano. Por ello, meses atrás se iniciaron las gestiones para intentar retenerlo al menos un año más, si bien será imposible por las pretensiones del Newcastle, donde tiene dos años más de contrato.

Vlachodimos, por su parte, ha dejado claro que, pese al sufrimiento deportivo, ha sido muy feliz en la capital hispalense durante esta campaña. Pero al mismo tiempo es consciente de que su futuro no está solo en sus manos. "Como he dicho muchas veces, me siento muy bien aquí, mi familia se siente muy bien aquí. Nos encanta estar aquí, nos encanta el club, la ciudad... Pero la cuestión es que soy jugador del Newcastle, así que no sé qué va a pasar en verano", afirmó meses atrás.

El Sevilla FC, en cambio, sí sabe ya que el club inglés no volverá a cederlo y quiere aprovechar la revalorización del internacional heleno para recuperar la mayor parte posible de la inversión realizada hace dos años, cuando pagó 23,6 millones de euros por su fichaje al Nottingham Forest. Una cantidad del todo inalcanzable para las maltrechas arcas sevillistas, aunque no será fácil tampoco que ningún club se acerque a ella.

El Besiktas busca adelantarse a la competencia

En este sentido, se ha venido apuntando el interés de dos conjuntos de la Bundesliga y otros tres ingleses (tanto de la Premier League como de la Championsip). También el Panathinaikos, donde ya jugó entre 2016 y 2018, lo tiene en su agenda. Pero en las últimas horas, desde Turquía se informan de avances por parte del Besiktas.

Según recoge el diario Fanatik, el nombre de Vlachodimos ha sido propuesto por el nuevo director deportivo del club de Estambul, Önder Özen, si bien es su propio presidente, Serdal Adali, quen llevaría personalmente las gestiones. Así, el mandatario otomano se habría desplazado a Madrid para mantener reuniones de cara tanto a la incorporación del meta griego como a la de su compatriota Vangelis Pavlidis, delantero del Benfica.

En esa primera toma de contacto, el Besiktas buscaría conocer la predisposición del cancerbero nacido en Stuttgart, para luego volcar sus esfuerzos en tratar de convencer a un Newcastle que quiere hacer caja para a su vez firmar a otro arquero de garantías.

Diego Conde y Pecsi, opciones para la portería del Sevilla FC

En el Sevilla FC, mientras tanto, deberán conformar una nueva portería ante la salida también del noruego Orjan Nyland. Para ello, Cordón mantuvo gestiones para el fichaje de Diego Conde, sin sitio en el Villarreal, si bien todo ha quedado en el aire tras su marcha, que se hará efectiva el 31 de mayo, y la incierta situación institucional, que provoca que no haya nadie para tomar decisiones. Además, también sonó el joven húngano Armin Pecsi, propiedad del Liverpool.

Por su parte, y salvo sorpresa mayúscula, Odysseas Vlachodimos dirá adiós después de 34 encuentros, uno de ellos en la Copa del Rey, en los que ha encajado 53 goles y ha mantenido su meta imbatida en cinco ocasiones.