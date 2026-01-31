El Sevilla allana el camino para los fichajes de Mendy y Vlachodimos

Antonio Cordón están sentando los pilares para negociar la continuidad en Nervión de dos piezas claves para Almeyda, con conversaciones fructíferas con ambos, mimos y sondeos preliminares a sus clubes

Ahora mismo, como es lógico, el Sevilla se encuentra centrado en los que resta de mercado invernal por si pueden producirse nuevos movimientos para reforzar la plantilla después de la llegada de Neal Maupay para la delantera, lo que no quita que de forma paralela haya comenzado a realizar gestiones de cara a la venta estival.

Y es que, a seis meses para que abra dicho mercado, Antonio Cordón ya tiene dos prioridades sobre la mesa y no quiere perder el tiempo para empezar a unir cabos. En este sentido, en Nervión están más que decididos a intentar retener en el próximo periodo estival a Batista Mendy y Odysseas Vlachodimos por su notable rendimiento en lo que va de curso.

Ambos aterrizaron en verano en condición de cedidos, el centrocampista procedente de Trabzonspor con una opción de compra de siete millones de euros y el portero, del Newcastle sin dicha posibilidad en el acuerdo, por lo que tendrá que negociar con las Urracas sin ninguna cantidad de referencia.

Batista Mendy, con las ideas claras

Así la cosas, en el Sánchez-Pizjuán han empezado ya a allanar el camino para conseguir el complicado objetivo de quedarse con los dos a título definitivo. Así, en el caso de Batista Mendy ya se han producido conversaciones con el futbolista, que ha transmitido a la entidad de su deseo de seguir vistiendo la elástica nervionense y el club le ha trasladado que la intención es recíproca. "Mi agente y mi familia ya han hablado con el Sevilla; les dijimos que quiero quedarme y escribir mi historia aquí", confesó recientemente el pivote.

Tanto es así que el Sevilla ya ha comenzado a tantear a predisposición del club turco de negociar su traspaso por debajo de esos siete millones, proceso en el que desempañará un rol fundamental el pivote. No en vano, ha dejado claro que no volverá bajo ningún concepto al equipo otomano, que también quiere deshacerse de él y hacer caja.

Mimos para Vlachodimos y tanteo

Más complicado se antoja la preferencia del Sevilla de garantizar la continuidad de Vlachodimos, de largo el mejor efectivo nervionense en esta temporada, pues su elevado nivel provocará que haya numerosos pretendientes y el Newcastle tratará de vender al mejor postor. Por tanto, será fundamental que el internacional heleno presione para seguir y en esta dirección trabaja el club y Antonio Cordón.

Ya se han mantenido conversaciones con el futbolista y, de momento, como ha podido saber ESTADIO, tiene buena predisposición a cumplir con su parte al haber encontrado en Nervión la estabilidad y el cariño que necesitaba. En este sentido, el club le está mimando para que se sienta completamente arropado, con iniciativas como la lanzada en sus redes sociales, con una publicación repleta de mensajes de sevillistas elogiando a Vlachodimos. Queda mucho por recorrer, pero el Sevilla ha dado ya los primeros pasos para sus respectivos fichajes.