Almeyda frena a última hora la cesión de Manu Bueno al Zaragoza

El club nervionense encauzó en el mercado invernal el préstamo del jerezano a La Romareda por la falta de minutos, pero la intervención del técnico el último día de mercado resultó decisiva

Antonio Cordón necesitaba que se produjeran salidas en el mercado invernal y, aunque no repercutía directamente en la masa salarial, entre ellas se trató la posibilidad de que Manu Bueno abandonara la disciplina sevillista en condición de cedido, ya que apenas disfrutaba de continuidad.

Sin embargo, finalmente, como adelantó esta redacción en su momento, el centrocampista jerezano permaneció en la disciplina nervionense, pero sin que su situación haya cambiado a nivel de protagonismo.

En su momento, no trascendieron los motivos de esta decisión ni la intrahistoria que había detrás de su continuidad en el Sánchez-Pizjuán, pero ESTADIO Deportivo ha podido saber que se produjo un cambio de última hora en el futuro del canterano cuando estaba todo listo para su marcha.

Acuerdo encarrilado para su cesión al Zaragoza

De esta manera, el futbolista tenía preparadas las maletas para empezar una nueva etapa hasta final de curso después del acuerdo encarrilado por todas las partes, con el visto bueno del Sevilla y del futbolista según explican a esta redacción.

En este sentido, el club nervionense, con luz verde por parte del medio y a falta de resolver los flecos económicos, encauzó con el Real Zaragoza una cesión hasta final de la temporada para que el jugador continuará con su carrera en el proyecto maño en la Categoría de plata.

Sin embargo, el último día de mercado, Matías Almeyda intervino y pidió al club frenar la operación para que Manu Bueno continuara a sus órdenes en Nervión. La plana mayor escuchó al entrenador argentino y se echó para atrás en las conversaciones con los maños, que se ocupaban de su salario y que en las últimas horas del mercado se hicieron con los servicios para la medular del bético Mawuli Mensah, pieza clave actual en los planes de David Navarro.

Almeyda no ha contado mas con Manu Bueno tras frenar su salida

Lo cierto es que, tras detener su salida del Sevilla como cedido, Almeyda no ha incrementado la presencia en sus planes de Manu Bueno, con un rol muy secundario en la presente temporada.

De hecho, desde que se cerró el mercado de enero, Manu Bueno solo ha disputado 12 minutos y fue en la última jornada contra el Barcelona, cuando ingresó en el terreno de juego en la recta final del choque.

En total, el centrocampista oriundo de Jerez solo ha disputado 248 minutos este curso y únicamente 90 en LaLiga, por lo que, sobre el papel, lo lógico sería que saliera en el próximo mercado, cuando le restará un año de contrato, pues termina el 30 de junio de 2027.