El Sevilla decide el siguiente paso con Manu Bueno con el respaldo de Almeyda

Salvo que haya un cambio de última hora, el futuro inmediato del jerezano está decidido ante la ausencia de movimientos hasta el momento y la posición del técnico sevillista con el canterano

Tras la crucial victoria contra el Athletic, Almeyda tuvo palabras amables para Manu Bueno después de que entrara en el campo en el 73' como su primer cambio para el centro del campo, detalle muy significativo en este momento del mercado.

"Teníamos que reforzar la mitad de la cancha y con Manu Bueno sabía que le iba a dar la energía que él tiene, de apretar", apuntó Almeyda, que, una vez más, como ocurrió contra el Oviedo, apostó por él jerezano antes que por el de Regenços ante las bajas en la medular.

Sus minutos contra los bilbaínos rompieron el ostracismo del jerezano después de encadenar cuatro partidos sin pisar el césped, lo que alimentó la posibilidad que salga en este mercado en busca de un mayor protagonismo.

ESTADIO Deportivo, a principios de año, informó que el club le había trasladado al futbolista que su futuro inmediato estaba en manos de Almeyda, que tomaría una decisión a la vuelta de las vacaciones navideñas, lo que el futbolista esperaba con la idea clara de que su verdadero deseo es disponer de más continuidad.

Manu Bueno, sin noticias de una posible salida en este mercado

Casi un mes después, ya en la recta final de la ventana invernal, ESTADIO ha podido saber que, a día de hoy, no hay movimientos a su alrededor para que abandone Nervión en este momento ni ninguna comunicación de la entidad al respecto. Por ende, a día de hoy, todo apunta a que Manu Bueno seguirá formando parte de la plantilla hasta verano como alternativa para el centro del campo.

Ya en el próximo mercado, con un solo año por delante, pues acaba en 2027, se tratará su más que posible adiós definitivo a menos que su situación diera un giro de 180% en lo que resta de competición.

Almeyda cuenta con el jerezano como alternativa, pero sin descartar ningún escenario

No obstante, tampoco se puede descartar plenamente un giro en los siete días que restan para que cierre esta ventana, pues al futbolista no le faltan pretendientes, sobre todo para salir cedido, en el caso de que en Nervión cambien de opinión a última hora y le comuniquen que se busque equipo. Por el momento, por la información que maneja esta redacción, Almeyda cuenta con él para completar la plantilla y aportar su entusiasmo y garra.

No en vano, en la previa de la cita con el Athletic, dejó entrever que no le sobraba nadie en el centro del campo independientemente de que unos futbolistas jugaran más que otros: "Todos han participado en alguna ocasión, unos más que otros. Y si me he definido por alguno es porque he considerado que han estado mejor que los otros, pero eso no significa que los otros estén fuera"