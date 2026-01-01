Almeyda decide el destino de Manu Bueno en enero y el canterano del Sevilla lo tiene claro

El club comunicó recientemente al jerezano que su futuro inmediato está en manos de Almeyda, que decidiría tras las vacaciones si abre la puerta o no al centrocampista, que ha cambiado de opinión respecto a verano por su situación

El futuro inmediato de Manu Bueno no afecta a la planificación de Antonio Cordón en el mercado invernal debido a que no ocupa ficha del primer equipo y no entra dentro de la urgencia de liberar espacio para las nuevas entradas, pero sí es preciso tomar una decisión por la situación del canterano.

ESTADIO Deportivo informó a principios de diciembre que el futbolista se encontraba a la espera de noticias del club, que había aparcado el asunto por la prioridad de otras salidas. No obstante, en los últimos días de diciembre se produjo una primera comunicación en la que se trasladó al centrocampista que su destino en enero quedaba a expensas exclusivamente de lo que decidiera Matías Almeyda a la vuelta de vacaciones, por lo que antes del último partido del año aún no se había pronunciado al respecto.

Decisión inminente de Almeyda sobre Manu Bueno

El club ha puesto el balón en el tejado del técnico y mantiene en vilo al futbolista, si bien se espera que en estos días, a más tardar la semana que viene, Manu Bueno conozca de manera definitiva si el Pelado desea que continúe en el grupo o, por el contrario, se le abre la puerta para una salida, que bien podría ser en calidad de cedido o de manera definitiva.

En este sentido, es importante aclarar la confusión sobre el contrato del medio, pues diversas fuentes, incluida Transfermarkt, apuntan a que acaba el 30 de junio, pero realmente finaliza en 2027, lo que posibilita que también se pueda manejar la opción del préstamo.

Cabe recordar que en verano el propio club le cerró la puerta de salida para incluirlo en la disciplina del primer equipo, pero con ficha del filial, lo que Manu Bueno vio con buenos ojos ante su deseo de triunfar en Nervión y su convencimiento de que lo podría conseguir.

Manu Bueno, abierto a salir en enero

Sin embargo, su realidad en el Sánchez-Pizjuán ha provocado que el futbolista priorice a día de hoy la necesidad de acumular minutos, por lo que aceptará de buen grado si finalmente el Sevilla lo sitúa en la rampa de salida, lo que, a priori, sería lo lógico por su escasa continuidad. De hecho, ya han llamado a su puerta para ofrecerle un destino.

Y es que, hasta la fecha, solo ha disputado 219 minutos repartidos en cinco partidos y ni siquiera saltó al césped en la última cita copera del Sevilla contra el Alavés, en la que acabó la participación blanquirroja al caer derrotado contra el Alavés.