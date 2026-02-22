Villarreal - Valencia en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports
Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el encuentro que enfrentará a los de Marcelino y a los de Carlos Corberán en La Cerámica, correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports.
Villarreal
Valencia
Minuto a minutoActualizar narración
Le cuesta salir al Valencia de su campo y tener la posesión tras los primeros 10 minutos del partido.
Saque de esquina para el Villarreal tras una jugada ensayada de los de Marcelino.
Detiene Dimitrievski el disparo de falta de Gueye.
Vendaje para Pépé y a la espera de cómo podrá continuar el partido el delantero del Villarreal.
Tienen que entrar las asistencias por el golpe a Pépé, con una hérida visíblemente ensangrentada.
Falta de Javi Guerra sobre Pepe en la frontal. Tendrá la oportunidad el Villarreal.
Falta de Guido Rodríguez sobre Ayoze Pérez en el centro del campo.
Quiere la pelota el Villarreal en estos primeros compases, ante la atenta mirada de Marcelino desde el banquillo.
¡Comienza el partido en La Cerámica! ¡Ya pone el balón en juego el Villarreal!
Se rinde homenaje a los jugadores del Villarreal y Valencia sub-14, campeones de España.
¡Saltan los jugadores al césped de La Cerámica!
Se preparan los jugadores para saltar al terreno de juego.
¡Jugadores a vestuarios! ¡Última charla de Marcelino y Carlos Corberán!
¡Recta final del calentamiento de Villarreal y Valencia! ¡Muy poco para que comience el encuentro!
Recordamos los onces iniciales de Marcelino y Corberán para el encuentro en La Cerámica:
Villarreal: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Pape Gueye, Santi Comesaña, Pepe, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez y Mikataudze.
Valencia: Dimitrievski; Unai Núñez, Copete, Comert, Gayà; Rioja, Ugrinic, Guido Rodríguez, Ramazani; Javi Guerra y Sadiq.
Una de las noticias en la previa ha sido la ausencia de Lucas Beltrán en la convocatoria del Valencia.
Así saltaba Luiz Junior a realizar los ejercicios de calentamiento.
¡Menos de media hora para que comience el encuentro! ¡Se van llenando las gradas de La Cerámica!
En breves instantes saltarán al terreno de juego los jugadores de Valencia y Villarreal para realizar ejercicios de calentamiento.
De la misma manera, así llegaba el Valencia al escenario del encuentro.
La pareja de ataque en el Villarreal para derribar la portería del Valencia.
Alfon González, cedido por el Sevilla, podría debutar en el día de hoy con la camiseta del Villarreal.
¡Menos de una hora para que arranque el encuentro en La Cerámica!
¡ONCE del VALENCIA! Corberán, por su parte, inicia con Dimitrievski; Unai Núñez, Copete, Comert, Gayà; Rioja, Ugrinic, Guido Rodríguez, Ramazani; Javi Guerra y Sadiq.
Así llegaba el Villarreal a La Cerámica:
¡ONCE del VILLARREAL! Marcelino empieza con Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Pape Gueye, Santi Comesaña, Pepe, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez y Mikataudze.
De la misma manera, Carlos Corberán compareció en rueda de prensa para analizar el partido en La Cerámica:
Estas fueron las palabras de Marcelino en la previa del partido:
A la espera de los onces de Villarreal y Valencia, aquí dejamos las posibles alineaciones de ambos conjuntos:
Así luce La Cerámica a falta de algo más de hora y media para que comience el encuentro.
Por otro lado, el Valencia logró vencer al Levante pero perdió ante el Atlético de Madrid. Por ello, los de Carlos Corberán son decimosextos con 26 puntos en la tabla de LaLiga.
Por un lado, el Villarreal viene de ganar al Levante y perder contra el Getafe, lo que ha dejado a los de Marcelino en la tercera posición con 48 puntos.
El colegiado del encuentro será Gil Manzano, que estará acompañado en el VAR de Carlos del Cerro.
¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará al Villarreal y al Valencia, correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports.
¡COMENZAMOS!
Marcelino, en busca de aumentar la distancia con el Atlético de Madrid
La victoria del Atlético de Madrid en el día de ayer ante el Espanyol ha provocado que los de Simeone tengan los mismos puntos que los de Marcelino en la tabla de LaLiga EA Sports. Por ello, el Villarreal necesitará puntuar contra el Valencia para mantenerse por encima del equipo colchonero en la clasificación, además de acercarse más al Real Madrid, que ayer cayó derrotado. Por otro lado, el submarino amarillo regresa hoy a La Cerámica sin Gerard Moreno, baja confirmada tal y como apuntó el técnico asturiano en rueda de prensa.
Además, Marcelino destacó la dificultad del encuentro de hoy ante el Valencia: "Siempre preveo un partido de dificultad. Estamos en el último tercio de competición, todos buscando los objetivos. Y seguro que con máxima dificultad para conseguirlos. El Valencia buen equipo, jugadores bien definitivos. Habían sido irregulares fuera de casa. Vendrán reforzados después del último resultado. Tienen buenos futbolistas y va a ser muy partido muy difícil. Además, hay un componente emocional añadido. Va a ser como el año pasado, difícil y ajustado. Esperamos sumar los tres puntos y lograr una victoria que en este tramo de la temporada es importante".
Carlos Corberán, a prolongar la racha de victorias
Por su parte, Carlos Corberán explicó lo especial que puede suponer un partido entre equipos de la Comunidad de Valenciana: "Todos los partidos entre la Comunidad Valenciana tienen ese componente de rivalidad. Para nosotros es importante y por la necesidad de los puntos. Cada partido el equipo tiene que jugarlo para sumar los tres puntos por la situación clasificatoria y así lo vamos a vivir. Es especial por ser de la Comunidad e importante por la situación actual". Además, cabe recordar que el equipo che es decimosexto en la clasificación de LaLiga EA Sports con 26 puntos, a tan solo dos de la zona del descenso, que lo marca momentáneamente el Mallorca. Por otro lado, el equipo llega a La Cerámica con las ausencias de Agirrezabala, Diakhaby, Foulquier y Diego López, por lo que será interesante el once que pueda comenzar frente al Villarreal.