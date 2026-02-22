Villarreal - Valencia en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el encuentro que enfrentará a los de Marcelino y a los de Carlos Corberán en La Cerámica, correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports.

Por un lado, el Villarreal viene de ganar al Levante y perder contra el Getafe , lo que ha dejado a los de Marcelino en la tercera posición con 48 puntos.

Por otro lado, el Valencia logró vencer al Levante pero perdió ante el Atlético de Madrid . Por ello, los de Carlos Corberán son decimosextos con 26 puntos en la tabla de LaLiga.

El Villarreal recibe hoy al Valencia en La Cerámica, en el encuentro correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports. Los de Marcelino, con bajas sensibles en la convocatoria, regresan a su estadio tras la victoria ante el Levante en el Ciutat de Valencia y la derrota frente al Getafe en El Coliseum. Por su parte, los de Carlos Corberán vienen de llevarse el triunfo ante el conjunto de Luis Castro, pero perdieron en la visita del Real Madrid a Mestalla. Además, el colegiado del encuentro será Gil Manzano, que estará acompañado en el VAR de Carlos del Cerro.

Marcelino, en busca de aumentar la distancia con el Atlético de Madrid

La victoria del Atlético de Madrid en el día de ayer ante el Espanyol ha provocado que los de Simeone tengan los mismos puntos que los de Marcelino en la tabla de LaLiga EA Sports. Por ello, el Villarreal necesitará puntuar contra el Valencia para mantenerse por encima del equipo colchonero en la clasificación, además de acercarse más al Real Madrid, que ayer cayó derrotado. Por otro lado, el submarino amarillo regresa hoy a La Cerámica sin Gerard Moreno, baja confirmada tal y como apuntó el técnico asturiano en rueda de prensa.

Además, Marcelino destacó la dificultad del encuentro de hoy ante el Valencia: "Siempre preveo un partido de dificultad. Estamos en el último tercio de competición, todos buscando los objetivos. Y seguro que con máxima dificultad para conseguirlos. El Valencia buen equipo, jugadores bien definitivos. Habían sido irregulares fuera de casa. Vendrán reforzados después del último resultado. Tienen buenos futbolistas y va a ser muy partido muy difícil. Además, hay un componente emocional añadido. Va a ser como el año pasado, difícil y ajustado. Esperamos sumar los tres puntos y lograr una victoria que en este tramo de la temporada es importante".

Carlos Corberán, a prolongar la racha de victorias

Por su parte, Carlos Corberán explicó lo especial que puede suponer un partido entre equipos de la Comunidad de Valenciana: "Todos los partidos entre la Comunidad Valenciana tienen ese componente de rivalidad. Para nosotros es importante y por la necesidad de los puntos. Cada partido el equipo tiene que jugarlo para sumar los tres puntos por la situación clasificatoria y así lo vamos a vivir. Es especial por ser de la Comunidad e importante por la situación actual". Además, cabe recordar que el equipo che es decimosexto en la clasificación de LaLiga EA Sports con 26 puntos, a tan solo dos de la zona del descenso, que lo marca momentáneamente el Mallorca. Por otro lado, el equipo llega a La Cerámica con las ausencias de Agirrezabala, Diakhaby, Foulquier y Diego López, por lo que será interesante el once que pueda comenzar frente al Villarreal.