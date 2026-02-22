Celta de Vigo 2-0 Mallorca: Iago Aspas acude al rescate

El capitán celeste fue el indiscutible protagonista de un encuentro que permite a su equipo asaltar las plazas europeas. Un doble suyo en los instantes finales acabó con la resistencia de un conjunto bermellón que sigue en descenso

El titular de esta crónica puede haberse escrito en incontables ocasiones. Y es que, una vez más, el Celta recurrió a la magia de Iago Aspas para decidir un encuentro que le permite romper una racha de cuatro partidos seguidos sin vencer y asaltar las plazas europeas. Saltó al campo restando poco más de 20 minutos. Pero ese tiempo le bastó para resolver con un doblete en los instantes finales un partido en el que su equipo andaba tascado ante un Mallorca que vio arruinado su buen trabajo defensivo por el penalti de Raíllo, lo que le condena a seguir en los puestos de descenso.

Pobre primer tiempo

Como cabía esperar, el conjunto celeste buscó llevar la iniciativa desde el pitido inicial mientras su rival adoptaba una actitud más contemplativa. Tocaban y tocaban los de Giráldez para mover el balón de banda a banda, con toda la paciencia del mundo para buscar huecos en la bien plantada defensa bermellona. Pero los mismos no se producían. Faltaba claridad en el último pase y en su lugar fue el cuadro balear el primero que avisó en una acción a balón parado. Darder botó un falta y Raíllo avisió con un cabezazo desviado a lo 9 minutos.

La siguiente llegada con peligro, en el 22', también fue para los visitantes, pero a Muriqi le faltó atrevimiento para cazar otro centro de Darder. Mientras tanto, el Celta seguía fiel a su plan sin poder acabar jugada. Pero poco a poco fue creciendo en el partido para protagonizar alguna acción peligrosa. En la primera de ellas, Leo Román estuvo firme para despejar el pase de Pablo Durán desde la línea de fondo, atajando también sin problemas poco después el cabezazo flojo de Marcos Alonso a la salida de córner.

Atasco celeste hasta el penalti de Raíllo

La más clara la tuvo de nuevo Pablo Durán pasada la media hora. Pero el atacante celeste, que poco después de marchó lesionado, no le imprimió la potencia necesaria a su colocado disparo en un mano a mano ante el meta malloquinista, que cerró el primer acto sin más sobresaltos. Y tampoco es que tuviese mucho trabajo tras la reanudación, pues el atasco celeste continuó durante un pobre segundo tiempo en el que los espectadores apenas encontraron motivos para levantarse de sus asientos hasta los últimos minutos, cuando Iago Aspas acudió al rescate.

Hasta ese momento, lo único potable en el bando local fue un disparo de Swedberg que cortó Raíllo u otro intento de El-Abdellaoui, que salió con ganas y chutó desviado tras pisa área. Pero quien desniveló la balanza fue el de Moaña al transformar el penalti decretado por el agarrón de Raíllo sobre Borja Iglesias. Leo Román le adivinó el lanzamiento, pero el balón entró ajustado, dando paso a unos minutos finales en los que, ahora sí, el Celta de desmelenó. De nuevo El-Abdellaoui tuvo el gol, pero se topó con el meta visitante. Y quien no falló ya en la prolongación fue de nuevo Aspas, al definir con un chut cruzado que se coló entre las pieras de Leo Román tras un buen pase interior de Swedberg.

Ficha técnica:

Celta de Vigo: Radu, Javi Rodríguez, Aidoo, Marcos Alonso, Vecino (Ilaix Moriba 69'), Miguel Román, Javi Rueda (El-Abdellaoui 79'), Hugo Álvarez, Pablo Durán (Swedberg 43'), Fer López (Iago Aspas 69') y Ferran Jutglà (Borja Iglesias 69').

Mallorca: Leo Román, Maffeo, Valjent, Raíllo, Lato (Mojica 68'), Mascarell (Morlanes 68'), Samú Costa, Darder, Antonio Sánchez (Javi Llabrés 86'), Virgili (Pablo Torre 76') y Muriqi (Mateo Joseph 76').

Árbitro: José Luis Guzmán (Comité Andaluz). Amonestó a los visitantes Muriqi, Mascarell, Lato, Mojica y Raíllo, así como al técnico Jagoba Arrasate.

Goles: 1-0 (85') Iago Aspas; 2-0 (95') Iago Aspas

Incidencias: Encuentro de la 25ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Balaídos ante 19.689 espectadores.