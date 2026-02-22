Arrasate y la polémica del Celta - Mallorca: "Para mí no es penalti"

El técnico del conjunto bermellón cree que el árbitro se equivocó al decretar la pena máxima en una acción de Raíllo con Borja Iglesias, que en su opinión "exagera", siendo esa jugada la que decantó la balanza en el tramo final

El Mallorca sumó su cuarta derrota consecutiva, la quinta en los seis últimos partidos, y sigue sumido en los puestos de descenso. Esta vez no estuvo lejos de puntuar a domicilio ante el Celta de Vigo. Pero el buen trabajo defensivo del equipo durante casi todo el encuentro se vio arruinado en los instantes finales por un agarrón de Raíllo sobre Borja Iglesias que el árbitro castigó como penalti. Iago Aspas no falló desde los once metros y ahí se acabaron las opciones de un conjunto balear que tiene 13 jornadas por delante para seguir luchan por una salvación que, pese a todo, solo tiene a un punto de distancia.

Tras el encuentro, el técnico bermellón, Jagoba Arrasate, puso el foco en la decisión de Guzmán Mansilla al decretar la pena máxima que decidió el choque. “Para mí no es penalti. Raíllo le pone la mano a Borja, el delantero del Celta exagera y el árbitro pita”, analizó el preparador vasco, que no escondió su enfado por la actuación del árbitro andaluz.

“A Muriqi le pitan faltas muy fácil. Y la primera de Samu no es tarjeta amarilla, pero no quiero de hablar de eso porque el Celta ha jugado mejor que nosotros, aunque te da pena porque tenías el punto cerca”, indicó en rueda de prensa Arrasate, que valoró el “compromiso” y el “trabajo” de su equipo a nivel defensivo porque lograron frenar “a un rival que tiene un montón de argumentos ofensivos”.

Pide más en ataque

Al mismo tiempo, sin embargo, afirmó también estar “muy descontento” con el trabajo de ataque porque “hemos amenazado muy poco y en Primera División para sacar un buen resultado hay que hacer más en ataque”. “Hemos estado muy imprecisos. Nos ha costado conectar con los de dentro y cuando no eres capaz de hacerlo cuesta más conectar con los de arriba. Nos han apretado bien, el Celta es un equipo que tiene mucha posesión y cuesta mucho robarle”, destacó.

El pobre rendimiento como visitante

Además, el preparador del Mallorca admitió que la situación es “más complicada” que la del año pasado porque “el año pasado hicimos una gran primera vuelta y este año estamos en descenso, a un punto de la salvación”. “No lo podemos fiar todo a los partidos de casa porque fuera no estamos puntuando. Tenemos que ponerle remedio a esto porque en casa no vamos a ganar todos los partidos, ya lo vimos la semana pasada. Hay que afrontar la situación como viene”, comentó.

Ya mira a la Real Sociedad

Y lo primero es el encuentro del próximo sábado como local ante la Real Sociedad, en el que Arrasate ya pone los cinco sentidos, apelando al trabajo como única receta posible. "Esta derrota merma la confianza, estamos en un momento delicado. Lo que no puede faltar es el trabajo. En cuando a juego no hemos estado bien y tenemos que mejorar eso. Es un día duro otra vez, se repiten los días duros, pero tenemos que rebelarnos ante esto. Levantarnos y ante nuestra gente ganar el sábado. La solución pasa por estar juntos, trabajar, entrenar, mirarnos a la cara y sacar la mejor cara de cada uno. Estoy jodido, estaré jodido hoy, pero mañana hay que preparar el entrenamiento. Son momentos complicados", sentenció en DAZN.