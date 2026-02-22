Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports, tras las victorias de Barcelona, Sevilla, Celta y Villarreal en la jornada 25 de Primera división

Ha cambio de liderato, ahora en poder del conjunto azulgrana, que no desaprovechó el pinchazo del Real Madrid. Además, el cuadro vigués se mete en zona europea, mientras que en la pelea por el descenso toma aire el Sevilla FC y el Valencia recibe un palo

La 25ª de LaLiga EA Sports trajo consigo un cambio en el liderato, de nuevo en poder del FC Barcelona, y vivió también este domingo otros encuentros con mucho en juego tanto en la pelea por el descenso como en la lucha por Europa, plaza que asalta el Celta de Vigo tras romper una racha de cuatro jornadas consecutivas sin vencer. Además, el Villarreal se asienta en la tercera posición y cada vez tiene más cerca revalidar su billete para la Champions, mientras que en la parte baja el triunfo del Sevilla FC supone un balón de oxígeno para los de Matías Almeyda, a la espera de que que suceda este lunes en el Alavés - Girona que cerrará la jornada.

El FC Barcelona no falla y aprovecha el pinchazo del Real Madrid

El Barcelona aprovechó el tropiezo del Real Madrid ante Osasuna, se reencontró con su estilo de juego y recuperó el liderato de LaLiga tras derrotar al Levante (3-0) en el Camp Nou gracias a los goles de Marc Bernal y Frenkie de Jong en la primera mitad, y de Fermín López en los minutos finales.

Beneficiado por las limitaciones de un rival que continúa hundido en la zona de descenso, a siete puntos de la salvación, el equipo entrenado por Hansi Flick empezó a pasar página de las derrotas contra el Atlético de Madrid y el Girona, y celebró la ansiada reaparición de Pedri después de un mes de ausencia por lesión, situándose un por por encima del conjunto blanco.

El Sevilla FC toma aire en Getafe beneficiado por una roja

La expulsión de Djené Dakonam al filo de la media hora y la entrada de Januzaj en la segunda parte marcaron la victoria del Sevilla FC sobre el Getafe (0-1). Con un tanto de Djibril Sow en la segunda mitad, el conjunto nervionense resucitó tras tres encuentros consecutivos sin conocer la victoria y tomó distancia respecto al descenso, ahora a cinco puntos de distancia, el mismo colchón que poseen los azulones.

Con Matías Almeyda en la grada tras su sanción de siete encuentros, los blanquirrojos no firmaron un gran partidos. Sin embargo, les bastó con esperar su oportunidad, que llegó tras un gran pase de Januzaj al área, una buena dejada de Akor Adams y el disparo colocado de Sow, que suma su cuarto tanto de la temporada.

El Celta de Vigo asalta Europa a costa de un Mallorca que sigue en descenso

EUna vez más, el Celta de Vigo recurrió a la magia de Iago Aspas para decidir un encuentro que le permite romper una racha de cuatro partidos seguidos sin vencer y asaltar las plazas europeas. El de Moaña saltó al campo restando poco más de 20 minutos. Pero ese tiempo le bastó para resolver con un doblete en los instantes finales un partido en el que su equipo andaba atascado ante un Mallorca que vio arruinado su buen trabajo defensivo por el penalti de Raíllo sobre Borja Iglesias, lo que le condena a seguir en los puestos de descenso. No faltó tras el choque, eso sí, su ración de polémica con las declaraciones de ambos entrenadores.

El VAR, protagonista en la remontada del Villarreal ante el Valencia

La jornada dominical se cerró en La Cerámica con un derbi regional que tuvo absolutamente de todo en una loca primera mitad. El Valencia empezó ganando gracias un penalti de Luíz Júnior sobre Umar Sadiq revisado por el VAR que transformó Ramazani. Pero el Villarreal no se arrugó y logró la igualada poco después gracias a un tanto de Comesañana.

Al filo del descanso, el VAR fue de nuevo protagonista, pero en el otro área, al conceder un penalti para los de Marcelino por manos de Ramazano que anotó Gueye para firmar la remontada. Con ella, el 'submarino amarillo' se asienta en la tercera plaza, y tiene ya 9 puntos de ventaja sobre un Real Betis que es quinto, mientras el conjunto che sigue a solo dos puntos del descenso.